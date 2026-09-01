Bosch Smart Home wird 10 Jahre alt und feiert diesen Meilenstein mit neuen Funktionen, die vor allem der Heizungssteuerung sowie den Kameras zugutekommen. Unter anderem gibt es neue Features für Home+, eine optimierte Wärmeverteilung sowie eine Personenunterscheidung für Kameras mit Eyes+.

Das ist neu in Home+

Home+, das bereits die Multi-System-Steuerung, erweiterten Cloudspeicher sowie die intelligente Geräuscherkennung umfasst, wird um zwei neue Raumklima-Funktionen erweitert: die optimierte Wärmeverteilung sowie die bedarfsoptimierte Heizung.

Durch eine nicht korrekt eingestellte Heizkreispumpe werden einige Heizkörper überversorgt, während andere erst gar nicht richtig warm werden. Genau hier sollen die smarten Heizkörperthermostate II [+M] Abhilfe schaffen, indem sie den hydraulischen Abgleich automatisieren und die Wärmeverteilung so optimieren. Das System analysiert den Heizbetrieb in Echtzeit und sorgt dafür, dass jeder Heizkörper fortlaufend exakt die benötigte Wärmemenge erhält.

Mit der bedarfsoptimierten Steuerung, bei der die Raumregelung direkt mit dem Wärmeerzeuger verbunden ist, kann die Verteilung der Wärme optimiert ablaufen. Die neue Vernetzung von Wärmepumpen auf Basis des Bosch Connect Key K40 beziehungsweise des Buderus MX400 mit den smarten Heizkörper-Thermostaten oder Raumthermostaten 230 V ermöglicht ein vorausschauendes Heizverhalten. Da die Vorlauftemperatur dynamisch und präzise angepasst wird, wird nur Wärme erzeugt, wenn sie tatsächlich benötigt wird.

Der Vorteil: Die gesamte Heizungsanlage, auch mit mehreren Heizkreisen, lässt sich zentral in einer App steuern. In Verbindung mit einer kompatiblen Wärmepumpe von Bosch oder Buderus bietet das System eine zusätzliche Komfortfunktion: An warmen Tagen kann über die Fußbodenheizung aktiv gekühlt werden.

Eyes+ kann jetzt Personen unterscheiden

Auch die smarten Kameras von Bosch Smart Home bekommen mit Eyes+ neue Funktionen, jedoch nur im Abo. Eyes+ unterscheidet automatisch zwischen bekannten und unbekannten Personen und informiert ausschließlich über wirklich relevante Ereignisse. Vorab gilt es, bekannte Personen zu katalogisieren, indem man mehrere Fotos aus unterschiedlichen Kopfpositionen aufnimmt. Ein Algorithmus erstellt daraus eine verschlüsselte digitale Merkmalsbeschreibung, die sicher in der Bosch Cloud gespeichert wird und nicht in ein Bild zurückverwandelt werden kann.

Da ein Vorschaubild die Person in der Benachrichtigung anzeigt, lässt sich schon auf den ersten Blick erkennen, wer gerade vor der Kamera steht. Mit Eyes+ kann man bei ungewöhnlichen Aktivitäten sofort reagieren und bekommt zudem ein Sicherheitsgefühl, um im Alltag zu wissen, ob die Liebsten zu Hause angekommen sind.

Verfügbarkeiten und Preise

Home+ inklusive der genannten Erweiterungen ist für 4,99 Euro monatlich in der Bosch-Smart-Home-App erhältlich. Die intelligente Personenunterscheidung mit Eyes+ startet ab November 2026 für 2,99 Euro pro Monat und ist über die Bosch-Smart-Camera-App zubuchbar.

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