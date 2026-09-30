iPhone Duo: Bestellungen ab dem 12. Oktober vorbereiten

Das iPhone Duo kommt. Nachdem das faltbare Smartphone von Apple die Gerüchteküche in den letzten Jahren immer wieder aufgewirbelt hat, wissen wir seit Anfang September offiziell Bescheid. Am 23. Oktober wird das iPhone Duo ausgeliefert. Spannend wird es für euch aber schon eine Woche vorher, wenn ihr ein Auge auf das bisher teuerste iPhone geworfen habt.

Vorbestellungen im Apple Online Store, über den Browser oder die App, sind wie bereits bekannt ab dem 16. Oktober um 14:00 Uhr deutscher Zeit möglich. Apple hat nun ein weiteres Detail bekannt gegeben, das ihr nicht außer Acht lassen solltet.

„Schau am 12.10. wieder vorbei und bereite dich auf die Vorbestellung vor“, heißt es seit kurzem auf der Produktseite des iPhone Duo. Wie auch bei den anderen iPhone-Neuheiten könnt ihr eure Bestellung im Apple Online Store einige Tage vorab vorbereiten.

Und das ist eine ziemlich praktische Sache: Ihr könnt in aller Ruhe anklicken (oder antippen), welche Farbe und wie viel Speicher ihr euch für das iPhone Duo wünscht. Auch Zubehör, Apple Care+ Plan, die Bezahlmethode und die Versand- und Rechnungsadresse können bereits vorab angegeben werden. Am 16. Oktober müsst ihr die Bestellung dann nur noch pünktlich um 14:00 Uhr bestätigen.

Hat Apple weiterhin Produktionsprobleme beim iPhone Duo?

Jüngsten Berichten zufolge soll die Produktion des iPhone Duo bislang nicht ganz rund laufen. Gegenüber chinesischen Medien hat eine Person, die in Verbindung mit der Lieferkette von Foxconn steht, angegeben, dass Apple bisher nur 60 Prozent seiner Produktionsziele erreichen würde. Es könnte wohl noch mehr als ein halbes Jahr vergehen, bis die Produktion zu 100 Prozent zufriedenstellend läuft.

Noch können wir absolut nicht einschätzen, wie hoch der Bedarf sein wird und wie viele Geräte Apple zum Start nach Deutschland bringt. Eine gut vorbereitete Bestellung kann aber ganz sicher nicht schaden…