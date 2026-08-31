appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW36/2026 (2 News)

+++ Montag um 14:40 Uhr – Schon wieder neue Hue-Leaks +++

Bevor wir uns auf den Weg nach Berlin machen, haben wir noch zwei Leaks von Philips Hue. So wurde beispielsweise die neue Sonos-Integration zur Steuerung der Lautsprecher per Hue-Zubehör in einen Support-Dokument bestätigt. Außerdem gibt es erste Bilder vom Philips Hue Liane 360° Rope Light.

+++ Montag um 14:30 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir ein Luna Controller von Amazon verlost. Die richtige Antwort lautete: AA-Batterien. Das wusste auch Liviu, der Gewinn macht sich in wenigen Tagen auf den Weg zu dir. Für alle andere gibt es am Freitag das nächste Gewinnspiel.