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appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW36/2026 (2 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

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Tastatur eines MacBooks.

+++ Montag um 14:40 Uhr – Schon wieder neue Hue-Leaks +++
Bevor wir uns auf den Weg nach Berlin machen, haben wir noch zwei Leaks von Philips Hue. So wurde beispielsweise die neue Sonos-Integration zur Steuerung der Lautsprecher per Hue-Zubehör in einen Support-Dokument bestätigt. Außerdem gibt es erste Bilder vom Philips Hue Liane 360° Rope Light.

+++ Montag um 14:30 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++
Am Wochenende haben wir ein Luna Controller von Amazon verlost. Die richtige Antwort lautete: AA-Batterien. Das wusste auch Liviu, der Gewinn macht sich in wenigen Tagen auf den Weg zu dir. Für alle andere gibt es am Freitag das nächste Gewinnspiel.


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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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