Roomba Max 875 Combo: iRobot bringt 35.000 Pa und beheiztes Wischen ins Wohnzimmer

iRobot hat den neuen Roomba Max 875 Combo der Öffentlichkeit präsentiert. Das neue Saug- und Wischroboter-Flaggschiff soll laut Hersteller der bislang leistungsstärkste Roomba sein und bringt dafür eine komplett neu entwickelte SealForce-Saugtechnologie mit. Satte 35.000 Pa Saugkraft und ein Luftstrom von 20 Litern pro Sekunde sollen dafür sorgen, dass der Roboter Teppiche bis zu dreimal gründlicher reinigt als bisherige iRobot-Modelle. Der entscheidende Kniff: Das Chassis senkt eine Schürze ab, die möglichst dicht mit den Teppichfasern abschließt. Dadurch entweicht seitlich weniger Luft und die Saugkraft kann gezielter dort wirken, wo sich Staub und Schmutz verstecken.

Auch beim Wischen will iRobot eine neue Liga erreichen. Die ThermaMist-Technologie sprüht während der Reinigung kontinuierlich einen beheizten Nebel auf den Boden. Eingetrocknete Verschmutzungen sollen dadurch zunächst aufgeweicht werden, bevor der Roboter sie entfernt. Laut iRobot verbessert sich die Fleckenentfernung dadurch um den Faktor zwei. Anschließend kommt der neue PowerSpin Max Roller Mop zum Einsatz. Die besonders große Wischrolle arbeitet mit erwärmtem Wasser, dreht sich mit 300 Umdrehungen pro Minute und wird mit 18 Newton Anpressdruck über den Boden geführt.

Teppiche bleiben trocken

Ein typisches Problem von Saug-Wischrobotern nimmt iRobot ebenfalls ins Visier: Was passiert, wenn der Roboter beim Wischen auf einen Teppich trifft? Die Antwort heißt DriLift. Die KI-gestützte Technologie soll Teppiche automatisch erkennen, die Wischrolle anheben und gleichzeitig ein Schutzschild absenken. Damit soll verhindert werden, dass Feuchtigkeit auf dem Teppich landet. Für die Reinigung entlang von Wänden und Fußleisten fährt die PerfectEdge-Technik die Wischrolle außerdem bis zu 45 Millimeter nach außen. Eine ausfahrbare Seitenbürste kümmert sich zusätzlich um Ecken und Kanten.

Beim Thema Haare setzt iRobot auf ein duales Anti-Tangle-System, bei dem eine spiralförmige Seitenbürste und eine Hauptbürste mit integrierter Haarzerkleinerung verhindert, dass sich lange Haare und Tierhaare im Reinigungssystem festsetzen. Für die Navigation kommt ClearView Pro Dual-Line LiDAR zum Einsatz. Ergänzt wird das Ganze durch PrecisionVision AI, das laut iRobot mehr als 300 typische Gegenstände im Haushalt erkennen und umfahren kann. Mit einer Bauhöhe von 9,98 Zentimetern soll der Roboter zudem unter viele niedrige Möbel passen und Hindernisse beziehungsweise Schwellen bis zu 3,5 Zentimeter überwinden.

Die Station übernimmt den Rest

Wie es sich für ein aktuelles Premium-Modell gehört, soll auch die Wartung möglichst automatisch ablaufen. Das AutoWash-Dock reinigt die Wischrolle mit 80 Grad heißem Wasser und trocknet sie anschließend mit 55 Grad warmer Luft. Außerdem wird das Wischkonzentrat automatisch dosiert und der aufgesaugte Schmutz landet selbstständig in einem AllergenLock-Staubbeutel mit Aktivkohlefilter. Laut iRobot sind dadurch bis zu 90 Tage weitgehend freihändige Gerätepflege möglich. Gesteuert wird der Roboter über die Roomba Home-App, über die sich unter anderem Reinigungspläne, einzelne Räume und Prioritäten für Bereiche mit Haustieren festlegen lassen.

Mit dem Roomba Max 875 Combo Robot + AutoWash Dock positioniert iRobot sein neues Modell klar im Premiumsegment: Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.199 Euro. Der Roomba Max 875 Combo ist ab dem heutigen 2. September 2026 auf der Website von iRobot in den Farbvarianten Schwarz und Weiß erhältlich.