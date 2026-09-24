Netatmo verzichtet bei neuen Heizkörperthermostaten auf Matter

Bereits seit etlichen Jahren bietet Netatmo nicht nur eine Wetterstation, sondern auch Heizkörperthermostate an. Auch wenn der Wetterbericht für die nächsten Tage noch nicht wirklich danach aussieht, steht der Herbst vor der Tür. Netatmo liefert dafür ein neues Heizkörperthermostat und auch ein kabelgebundenes Wandthermostat.

Diese sind allerdings nicht mit der vorherigen Generation kompatibel und benötigen für den vollen Funktionsumfang zudem einen zusätzlichen Netatmo Thermo Hub. Der Gateway ist nicht im Lieferumfang des 59,99 Euro teuren Heizkörperthermostat erhalten.

Noch viel schlimmer ist allerdings: Es gibt auch keine Option, das neue Heizkörperthermostat von Netatmo direkt mit einer Matter-Plattform eurer Wahl zu verbinden. Hier führt der Weg ausschließlich über den Thermo Hub.

Netatmo hat sich bei seinen Produkten anscheinend für eine Zigbee-Funkverbindung entschieden und bietet sogar einen eigenen Reichweitenverstärker an. Prinzipiell sollte so auch eine Zigbee-Verbindung zu Smart Home Zentralen wie etwa Homey möglich sein. Aber will man sich so etwas überhaupt antun, wenn es gleich mehrere Alternativen mit Matter over Thread gibt?

Diese Heizkörperthermostate unterstützen Matter over Thread

In Sachen Design hat wohl immer noch das Tado X Thermostat die Nase vorn. Es ist besonders kompakt, verfügt über einen austauschbaren Akku und ein schickes Display mit klassischer Dreh-Bedienung. Über die hauseigene App verkauft Tado zusätzliche Funktionen für mehr Komfort. Aktuell für 66,45 Euro erhältlich.

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EINFACHE DIY-INSTALLATION, AUCH OFFLINE: Dank der enthaltenen Adapter passt das Thermostat auf fast alle Heizkörperventile, wobei die robuste...

Der Klassiker schlechthin ist wohl das Eve Thermo. Mittlerweile gibt es das Heizkörperthermostat in der fünften Generation. Neben dem Display setzt die Marke aus München auf eine Bedienung über Touch-Knöpfe. Mit 77,99 Euro leider etwas teurer.

Eve Thermo (Matter, 5. Gen.): Smartes Heizkörperthermostat APP- UND SPRACHSTEUERUNG – Steuern Sie Ihre Raumtemperatur ganz bequem per Sprache, App oder direkt an der Heizung, und sorgen Sie auch von...

INTELLIGENTES HEIZMANAGEMENT FÜR KOMFORT UND ENERGIEEFFIZIENZ – Heizen Sie automatisch nach Zeit oder Anwesenheit und pausieren Sie die Heizung...

Erst im Frühjahr gestartet, allerdings auch noch etwas durchwachsen bewertet, gibt es das Aqara W600 derzeit schon für 44,99 Euro, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. Pluspunkte gibt es neben der LED-Anzeige für die Temperatur auch für die einfache Dreh-Bedienung.