Govee Stehlampe mit Matter heute besonders günstig

Mit 329 Euro ist die Philips Hue Gradient Signe Stehleuchte (im Angebot ab 237 Euro) alles andere als ein Schnäppchen. Obwohl wir brennende Fans von Philips Hue sind, gibt es Alternativen, die deutlich preiswerter sind. Und genau hier kommt die Stehlampe von Govee ins Spiel, die mit 59,99 Euro im Vergleich zur Hue-Lampe ein richtig guter Deal ist.

Die Govee Stehlampe ist 136 Zentimeter hoch, der runde Standfuß 20 Zentimeter breit. Die Lampe kann nicht nur Weißtöne, sondern auch bis zu 16 Millionen Farben anzeigen. Und genau wie bei der Philips-Leuchte sind hier mehrere Farben gleichzeitig möglich. Hier kann man in der Govee-App aus vielen Vorlagen wählen, ihr könnt aber auch eigene Farbverläufe anlegen. Mit dabei ist ein Musikmodus, damit die Lichter passend zur Musik flackern.

Neuauflage mit Matter und Optimierungen

Da die Stehlampe erst Mitte November überarbeitet wurde, gibt es einen größeren Umfang an Weißtönen, da man jetzt zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin einstellen kann – zuvor waren es 3.400 bis 4.300 Kelvin. Daraus resultiert, dass man sowohl noch kältere als auch noch wärmere Weißtöne anzeigen kann.

Die Verarbeitung der Lampe ist wirklich gut, außerdem ist die Installation schnell vollzogen. Du musst nur die einzelnen Stangen zusammenschrauben, den Leuchtstreifen einsetzen und das Netzteil anschließen. Da der Leuchtstreifen durch einen matten Silikonmantel überzogen ist, gibt es sanfte und flüssige Farbübergänge, die sich besonders dann bemerkbar machen, wenn man mehrere Farben gleichzeitig anzeigt.

Govee Stehlampe jetzt im Angebot kaufen

Darüber hinaus ist die Neuauflage mit Matter ausgestattet, sodass man nicht zwingend die Govee-App nutzen muss, sondern auch auf Apple Home, Google Home oder Alexa zurückgreifen kann. Gestartet für 89,99 Euro, gibt es die Govee Stehlampe aktuell mit 33 Prozent Rabatt, sodass der Preis auf 59,99 Euro gefallen ist. Zur Auswahl stehen die Farboptionen Schwarz, Silber und Gold.