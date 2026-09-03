Tado stellt das Smarte Thermostat X der zweiten Generation vor

Vor einiger Zeit hat Tado seine X-Produktlinie eingeführt und vor allem beim Heizkörper-Thermostat ein richtig tolles Design getroffen. Das Wandthermostat mit seiner schwarzen Front hat mich dagegen weniger begeistert, es sieht vor einer hellen Wand einfach wie ein Fremdkörper aus. Genau diesen „Fehler“ hat Tado nun mit dem Smarte Thermostat X der zweiten Generation korrigiert – es ist komplett weiß und bereits bei einigen Händlern erhältlich.

Das Tado Smarte Thermostat X ersetzt ein bestehendes Wandthermostat, beispielsweise für die Fußbodenheizung. In Sachen Design hat sich der Hersteller dabei voll ins Zeug gelegt: Mit nur 17,8 mm ist die 2. Generation das flachste smarte Thermostat auf dem Markt, und somit halb so dünn wie die meisten vergleichbaren Geräte. Es zeichnet sich durch ein hochwertiges, matt-weißes Finish, ein minimalistisches LED-Display und einen neuen interaktiven Lichtring aus, der eine intuitive Steuerung direkt am Gerät ermöglicht.

Die tolle Steuerung des Smarte Thermostat X von Tado

Genau diesen Lichtring durften wir bereits bei einer kurzen Demo ausprobieren und es ist wirklich beeindruckend, was Tado trotz der begrenzten Möglichkeiten herausgeholt hat. Beim Rotieren folgt das Licht dem Finger und die angezeigte Temperatur scrollt langsam zur nächsten Ziffer. Man könnte sich auch einfach so vor die Wand stellen und am Rad drehen…

Eine neue Taste oben am Thermostat bietet schnelleren Zugriff auf oft genutzte Funktionen. Die Taste kann individuell angepasst werden, um beispielsweise auf dem Display des Thermostats die Luftfeuchtigkeit anzuzeigen oder das Heizen mit einem Tastendruck zu boosten.

Um den Wartungsaufwand zu reduzieren, führt die 2. Generation einen per USB-C wiederaufladbaren Akku ein, der mit einer einzigen Ladung mehr als ein Jahr hält und den regelmäßigen Wechsel von Einwegbatterien überflüssig macht. Die Verbindung zum Smart Home System eurer Wahl erfolgt einfach per Matter over Thread, so seid ihr auch nicht zwingend an die Tado-App gebunden.

Das Smarte Thermostat X der zweiten Generation von Tado ist ab heute erhältlich und bereits bei einigen Händlern gelistet. Tink.de verkauft das Starter-Set für 179,99 Euro und ein einzelnes verkabeltes Thermostat für 119,99 Euro. Bei Amazon ist auch schon der passende Funk-Temperatursensor für 99,99 Euro gelistet.