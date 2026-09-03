Das neue Govee-Highlight-Produkt zur IFA 2026 ist das neue Sky Ceiling Light, eine KI-gestützte Deckenleuchte, die personalisierte Lichtstimmungen erzeugen kann. Die 52,5 Zentimeter im Durchmesser große und 8 Kilogramm schwere Deckenlampe liefert bis zu 7.000 Lumen Leuchtkraft und ist besonders auf die Anzeige kalten und warmen Weißlichts optimiert.

Der Temperaturbereich liegt zwischen 1.000 und 10.000 Kelvin, um sowohl warme als auch kalte Weißtöne anzeigen zu lassen. Wie der Name der Lampe schon verrät, soll diese die Farben des Himmels nachahmen, um beispielsweise mit einer speziellen Wellenlänge die natürliche Vitalität und den Biorhythmus des Körpers zu unterstützen.

Unter anderem steht die speziell entwickelte 478-Nanometer-Himmelblau-Wellenlänge mit einer Lichtleistung von bis zu 5.381 Lumen bereit, um die Wachsamkeit auch bei wenig natürlichem Tageslicht zu unterstützen. Darüber hinaus liefert DaySync über den Tag hinweg angepasste Lichtszenen, die anhand von Tageszeit und Wetter generiert werden.

Mit Support für Matter lässt sich die Lampe auch in andere Smart-Home-Plattformen einbinden, allerdings gibt es den vollen Funktionsumfang nur in der Govee-App. Hier steht der AI Lighting Bot 2.0 als auch zahlreiche weitere Funktionen bereit, um immer die passende Lichtszene zu finden.

Ich konnte mir vorab schon einen ersten Eindruck verschaffen, da die Lampe schon bei mir zu Hause angekommen ist. Die Abmessungen sind wirklich groß, sodass sich die Deckenlampe auch für größere Räume eignet. Wenn ich die Lampe installiert und im Detail ausprobiert habe, folgt der Testbericht.

Das Govee Sky Ceiling Light wird in Kürze für 399 Euro verkauft und ist ab dem 4. September erhältlich.

Auch der Govee COB Strip Light 2 Pro ist neu

Im neuen Govee COB Strip Light 2 Pro, der auch in einer Nicht-Pro-Version erhältlich ist, kommt ebenfalls der neue AI-Bot zum Einsatz, um über Sprach- oder Texteingaben individuelle Lichtstimmungen zu generieren. Mit einer Dichte von 1.344 LEDs gibt es pro Meter bis zu 540 Lumen Leuchtkraft, die auch für eine direkte Beleuchtung ausreichend ist.

Der Pro-Lightstrip ist breiter und setzt auf die RGBWWIC-Technik, also sowohl bunte LEDs als auch weiße LEDs. Darüber hinaus ist ein Steuerchip integriert, der die Ansteuerung einzelner LED-Segmente ermöglicht. Die Variante ohne Pro muss mit RGBIC auskommen, sodass die Darstellung von kalten und warmen Weißtönen mit den Farben Rot, Grün und Blau hergestellt werden muss. Das sieht nicht ganz so schön aus.

Der Govee COB Strip Light 2 Pro ist in den Längen 2 und 5 Meter erhältlich. Der Preis für den langen Strip liegt bei 179,99 Euro. Dahingegen ist der Govee COB Strip Light 2 in den Längen 3,5 und 10 Meter zu haben, wobei der 5-Meter-Strip 119,99 Euro kostet.

Das können die Govee Permanent Outdoor Lights 2 Pro

Zudem feiern die Govee Permanent Outdoor Lights 2 Pro Premiere auf der IFA, mit denen eine Außenbeleuchtung möglich ist. Da der obere und untere Leuchtkopf individuell ansteuerbar ist, können in den Lichtbereichen verschiedene Farben und Effekte dargestellt werden. Angetrieben vom LuminBlend+-Farbmanagementsystem von Govee sorgt das System für eine präzise Farbwiedergabe und fließende Farbübergänge, die für lebendigere und dynamischere Lichtinstallationen im Außenbereich sorgen.

Die Govee Permanent Outdoor Lights 2 Pro starten am 7. September vorerst nur in den USA. Das Modell mit 30 Meter kostet 499,99 US-Dollar und die Variante mit 61 Meter kostet 799,99 US-Dollar.