MoneyMoney: Banking-App kostet jetzt 79,99€ statt 39,99€

Auf dem Mac habe ich einen ganz klaren Favoriten, wenn es um das Thema Banking geht: MoneyMoney. Ich nutze die App jetzt schon seit Jahren, um mehrere Konten gleichzeitig zu verwalten. Die mit Abstand beste Banking-Applikation hat jetzt aber einen heftigen Preisanstieg erfahren, denn MoneyMoney kostet jetzt einfach doppelt so viel wie zuvor. Statt 39,99 Euro liegt der Preis für neue Kunden und Kundinnen ab sofort bei 79,99 Euro.

Die Gründe für die Preiserhöhung wurden nicht genannt, allerdings ist davon auszugehen, dass generell steigende Kosten an potenzielle Kunden und Kundinnen weitergereicht werden. Weiterhin ist positiv zu erwähnen, dass es sich um einen Einmalkauf handelt, sodass keine weiteren Folgekosten anfallen.

MoneyMoney ist im Umbau

Während Michael Haller MoneyMoney lange als One-Man-Show betrieben hat, sind seit letztem Jahr neue Partner mit an Bord. Gut möglich, dass aufgrund dieser Umstellungen die Strukturen neu geordnet wurden und auch ein Preisanstieg unumgänglich war. Eine Banking-App ist eine komplexe Applikation, denn im Hintergrund müssen viele Zahnräder ineinandergreifen, damit Konten und Daten abgerufen werden können. Da sich diese oft ändern, ist eine kontinuierliche Pflege sehr wichtig.

Kurz nach der Bekanntgabe hat man eine neue Webseite ins Leben gerufen und versprochen, dass man die App „aufs nächste Level“ bringen möchte. Allerdings war es um die Banking-App eine Zeit lang still, sodass die Versprechungen noch eingelöst werden müssen.

MoneyMoney bleibt eine Empfehlung

Trotz der Preisanpassung ist MoneyMoney immer noch eine klare Empfehlung für alle, die auf dem Mac mehrere Konten gleichzeitig verwalten möchten. Zudem ist es eine Seltenheit, dass eine App, die kontinuierliche Kosten verursacht, noch zum Einmalkauf angeboten wird. Auch wenn 80 Euro viel Geld sind, spart man im Vergleich zu Banking-Apps mit Abos auf lange Zeit Geld.