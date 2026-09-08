Bose TV Speaker 2: Bose legt seine kompakte Soundbar neu auf

Bose bringt den TV Speaker in die zweite Generation und bleibt dabei seinem eher unspektakulären Konzept treu. Die neue Soundbar ist bereits auf der US-Website des Herstellers aufgetaucht und kann dort vorbestellt werden. Revolutionäre Neuerungen sucht man allerdings vergeblich: Bose setzt weiterhin auf eine möglichst unkomplizierte Lösung für besseren TV-Sound, statt aus dem kleinen Lautsprecher ein vernetztes All-in-One-System zu machen.

Optisch hat sich trotzdem etwas getan. Die zweite Generation bekommt ein aufgefrischtes Gehäuse mit weicheren, stärker abgerundeten Kanten. Die kompakte Bauweise bleibt erhalten, so dass die Soundbar problemlos vor einem Fernseher Platz finden soll. Mit einer Breite von rund 59,6 Zentimetern ist sie weiterhin eher für kleinere bis mittelgroße TV-Setups gedacht. Bose betont dabei ausdrücklich den einfachen Plug-and-play-Ansatz.

Beim grundlegenden Lautsprecherkonzept bleibt Bose bei einer 3.0-Konfiguration. Zwei angewinkelte Full Range-Lautsprecher sollen für eine breitere, natürlichere Klangbühne sorgen, während ein zentraler Hochtöner speziell für Sprache zuständig ist. Genau hier setzt auch der Dialogue Mode an: Stimmen werden gegenüber Hintergrundgeräuschen hervorgehoben, damit Dialoge in Filmen und Serien leichter verständlich bleiben. Bose spricht außerdem von einer verbesserten akustischen Leistung und mehr Klarheit gegenüber der ersten Generation.

Kein WLAN, keine App und keine Sprachassistenten

Eine der praktischsten Änderungen dürfte unscheinbar wirken: Bose legt der zweiten Generation nun ein HDMI-Kabel bei. Die Soundbar lässt sich über HDMI ARC mit dem Fernseher verbinden und unterstützt HDMI-CEC, so dass sich beispielsweise Lautstärke und Ein-/Ausschalten über die TV-Fernbedienung steuern lassen. Alternativ steht ein optischer Eingang zur Verfügung, das entsprechende Kabel muss allerdings separat besorgt werden.

Wer eine smarte Soundbar erwartet, ist beim TV Speaker weiterhin an der falschen Adresse. WLAN oder eine Netzwerkverbindung gibt es nicht, ebenso wenig Mikrofone oder Sprachassistenten. Die Bedienung erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung. Dafür ist Bluetooth an Bord, wodurch sich beispielsweise Musik direkt vom Smartphone oder einem anderen kompatiblen Gerät zur Soundbar streamen lässt. Auch Bass- und Dialogfunktionen lassen sich direkt bedienen.

Wer beim Bass etwas nachhelfen möchte, kann die Soundbar außerdem mit einem kompatiblen Bose-Subwoofer kombinieren. Das eigentliche Prinzip bleibt allerdings bewusst simpel: Soundbar anschließen, Fernseher einschalten und loslegen. In den USA soll die Auslieferung der zweiten Generation ab dem 10. September 2026 beginnen, aktuell führt Bose das Modell im US-Webshop für 299 US-Dollar als Vorbestellung. Eine deutsche Produktseite für die neue Generation ist derzeit noch nicht verfügbar. Der Vorgänger wird hierzulande weiterhin für 199,95 Euro bei Amazon angeboten.