Pokémon

Ungewöhnlicher Besuch: Pikachu tanzt durch Apples Firmenzentrale

Gibt es ein neues Spiel?

FreddyKommentar schreiben zu Ungewöhnlicher Besuch: Pikachu tanzt durch Apples Firmenzentrale
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Pikachu im Apple Park

Tim Cook, der als Apple-Chef schon in wenigen Tagen das Zepter an John Ternus weitergibt, hat in einem Post auf der Plattform X ein Video veröffentlicht, das zeigt, dass Pikachu den Apple Park besucht hat. Cook gibt an, dass das Pokémon-Team zu Besuch war, um über Spiele zu sprechen.

Im Video ist zu sehen, wie Pikachu den Apple Park erkundet, unter dem Regenbogen tanzt und einen Apfel aus dem Obstgarten pflückt. Es ist unklar, warum das Team rund um Pikachu den Apple Park kurz vor der iPhone-Keynote besucht hat. Cook traf das Pokémon-Team zum ersten Mal im September 2025, als er anlässlich der Wiedereröffnung von Apple Ginza in Tokio unterwegs war.


Anzeige

Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Mehr News lesen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de