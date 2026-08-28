Tim Cook, der als Apple-Chef schon in wenigen Tagen das Zepter an John Ternus weitergibt, hat in einem Post auf der Plattform X ein Video veröffentlicht, das zeigt, dass Pikachu den Apple Park besucht hat. Cook gibt an, dass das Pokémon-Team zu Besuch war, um über Spiele zu sprechen.
Im Video ist zu sehen, wie Pikachu den Apple Park erkundet, unter dem Regenbogen tanzt und einen Apfel aus dem Obstgarten pflückt. Es ist unklar, warum das Team rund um Pikachu den Apple Park kurz vor der iPhone-Keynote besucht hat. Cook traf das Pokémon-Team zum ersten Mal im September 2025, als er anlässlich der Wiedereröffnung von Apple Ginza in Tokio unterwegs war.
Today’s agenda at Apple Park: Introduce the @Pokemon team to John, talk gaming, and politely ask Pikachu to stay out of the pond. Two out of three were accomplished. pic.twitter.com/KzirV3VX8U
— Tim Cook (@tim_cook) August 27, 2026