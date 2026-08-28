Wenn ich an smarte Wetterstationen denke, fällt mir zuerst die Netatmo-Wetterstation ein, die Daten schnell und komfortabel per App verfügbar macht. Wer jedoch nicht immer zur App greifen will, kann sich die neue WLAN-Wetterstation von Hama ansehen, die ab sofort für 79 Euro zu haben ist.

Das Herzstück ist die Inneneinheit, die ein großes Farbdisplay bietet, das zahlreiche Wetterinformationen auf einen Blick sichtbar macht. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck im Innen- und Außenbereich sowie eine detaillierte, internetgestützte Fünf-Tage-Wettervorhersage mit Wettersymbolen sind direkt ablesbar. Zusätzlich zeigt die Station Raumklima, Mondphasen sowie Min- und Max-Werte an.

Smarte Anbindung mit WLAN, Alexa und Google

In der zugehörigen Hama-Home-App können alle gemessenen Werte unterwegs abgerufen werden, da die Station eine direkte Verbindung zum WLAN aufbaut. Ein zusätzlicher Hub ist somit nicht notwendig. Außerdem lassen sich die Daten mit Amazon Alexa oder Google Assistant auslesen, um so zum Beispiel Automationen abhängig von Wetterdaten mit anderen Smart-Home-Geräten anzulegen. Eine Unterstützung für Apple Home oder Matter generell gibt es leider nicht.

Während die 5-Tages-Vorhersage über das Internet kommt, könnt ihr alle anderen Werte direkt bei euch vor der Haustür messen. Das große Display fungiert als Inneneinheit, zudem ist ein Außensensor mit dabei, der die Outdoor-Werte misst. Wer möchte, kann bis zu drei Außensensoren nutzen, deren Werte per App abrufbar sind.

Die WLAN-Wetterstation von Hama legt den Fokus auf ein großes Display mit vielen Informationen, möchte aber auch per Smart Home die Daten stets per App abrufbar machen. Wer diese Kombination mag, kann die neue Wetterstation jetzt für 79 Euro direkt im Online-Shop von Hama kaufen. Die Lieferzeit wird mit 1 bis 3 Werktagen angegeben.