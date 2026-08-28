Ist das neue Poliertuch von Apple schon jetzt das Highlight des Jahres? Das legendäre Putztuch ist nämlich in einer neuen Version verfügbar und man mag es kaum glauben, aber Apple hat den Preis tatsächlich um 60 Prozent gesenkt! Wie gut ist das neue Poliertuch? Und was sind die Unterschiede zum Vorgänger? Es wird Zeit für Aufklärung.

Apple Poliertuch Das Poliertuch ist aus einem weichen, abriebfreien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Nanotexturglas, schonend und gründlich.

Als Apple das Poliertuch im Herbst 2021 auf den Markt gebracht hat, war der Ansturm auf das Stück Stoff riesig. Der Lappen war sogar so beliebt, dass er länger nicht lieferbar war, obwohl Apple mit 25 Euro einen echten Premium-Preis aufgerufen hat. Für die Apple-Community ist einfach nichts zu teuer!

Doch warum kostet der iLappen 2.0 nur noch 10 Euro? Apple hat wohl selbst eingesehen, dass die Preiserhöhungen für alle anderen Produkte so stark ausgefallen sind, sodass Kunden und Kundinnen nur noch wenig Geld für einen Putzlappen übrig haben. Kurzerhand kostet das Poliertuch also nur noch 10 Euro. Und ich habe natürlich sofort zugegriffen!

Apple Poliertuch: Was sind die Unterschiede zum Vorgänger?

Obwohl ich das alte Poliertuch nicht mehr hier habe, erinnere ich mich noch sehr gut an die Struktur und die Handhabung. Der Premium-Stoff fühlte sich einfach genial an und sorgt dafür, dass Displays im Handumdrehen von Fingerabdrücken befreit sind. Mit dem 16 x 16 Zentimeter großen Tuch lassen sich einfach alle Apple-Geräte mit Display unglaublich zufriedenstellend reinigen.

Doch ist das auch beim neuen Poliertuch 2.0 der Fall? Glücklicherweise enttäuscht Apple nicht, sodass auch der Nachfolger Displays erfolgreich reinigen kann. Allerdings gibt es Unterschiede! Nämlich in der Materialwahl an sich. Während das Original etwas dicker und deutlich steifer ist, ist der Nachfolger-Lappen dünner und weicher. Das tut dem Reinigungsvorgang aber keinen Abbruch, sodass echte Kritik nicht nötig ist.

Ob das dünnere Material für die Preissenkung gesorgt hat, wissen wir nicht. Was bleibt, ist ein aufgedrucktes Apple-Logo in der Ecke, damit auch jeder sehen kann, dass man das originale Poliertuch von Apple verwendet. Großartig!

Gut möglich, dass Apple das Material angepasst hat, um auch Modelle mit Nanotextur schonend und gründlich reinigen zu können. Die Displays mit Nanotextur sind etwas „rauer“, womit das originale Poliertuch aus 2021 nicht so gut umgehen konnte. Damals hatte uns Apple wissen lassen: „Zum gelegentlichen Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen auf Nanotexturglas kann eine 70%ige Isopropylalkohol-Lösung (IPA) benutzt werden.“ Beim neuen Tuch schreibt Apple: „Das Poliertuch ist aus einem weichen, abriebfreien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Modelle mit Nanotextur, schonend und gründlich.“

Und mit welchen Modellen ist das Poliertuch jetzt kompatibel?

Das ist dann doch ziemlich einfach: Alle Geräte, die über ein Display verfügen, lassen sich hervorragend mit dem Tuch reinigen. iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, Studio Display und mehr. Warum die Liste beim iPhone 5 abbricht, ist allerdings ein bisher ungelöstes Rätsel.

Als Running-Gag wird nach der Präsentation eines neuen Produkts sofort geprüft, ob Apple dieses auch in die Kompatibilitätsliste des Putztuchs aufnimmt. Und solange ein Display vorhanden ist, taucht es auch beim Poliertuch auf.

Kann ich das Poliertuch auch für meinen Fernseher benutzen?

Das geht wohl nur auf eigene Gefahr, denn in Apples Kompatibilitätsliste tauchen nur Apple-Produkte auf! Ein Langzeittest muss zeigen, ob auch Geräte-Displays von Drittanbietern mit dem eleganten Putztuch mit Apple-Logo gereinigt werden können.

Mein Fazit zum neuen Apple Poliertuch

Apple hat abermals bewiesen, wie innovativ sie sind. Das Poliertuch 2.0 ist ein großartiges Stück Stoff, das perfekt für Apple-Geräte gemacht ist. Da investiere ich die 10 Euro doch liebend gern!

Achtung: Dieser Text könnte Übertreibungen und Sarkasmus enthalten.