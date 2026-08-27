Astropad Rock Paper Pencil 4.0: Mehr Bleistiftgefühl fürs iPad

Astropad hat mit Rock Paper Pencil 4.0 eine neue Version des hauseigenen Sets aus papierähnlichem Displayschutz und speziellen Apple Pencil-Spitzen vorgestellt. Ziel ist es, das Schreib- und Zeichengefühl von echtem Papier möglichst realistisch auf das iPad zu bringen. Die neue Generation ergänzt das bisherige Konzept um eine Graphitspitze.

Im Lieferumfang befinden sich jeweils zwei Exemplare von zwei unterschiedlichen Spitzen, insgesamt also vier. Eine Variante soll sich wie ein besonders geschmeidiger Gel- oder Kugelschreiber anfühlen und vor allem beim Schreiben und Zeichnen von Linien punkten. Die neue Graphitspitze ist dagegen auf ein deutlich weicheres Schreibgefühl ausgelegt.

Laut Astropad orientiert sich die Graphitspitze am Gefühl eines 2B-Bleistifts. Sie soll beim Zeichnen einen weichen, griffigen Widerstand erzeugen und damit besonders fürs Skizzieren und Schattieren geeignet sein. Auch akustisch will Astropad das Erlebnis realistischer machen: Beim Zeichnen soll das typische Geräusch eines Bleistifts auf Papier entstehen.

Displayschutz zum Abnehmen

Beim Displayschutz setzt Astropad weiterhin auf die bereits bekannte Lösung: Die Folie wird nicht dauerhaft auf das iPad geklebt, sondern lässt sich bei Bedarf anbringen und wieder entfernen, beispielsweise, wenn anschließend gespielt werden soll. Dafür kommt die NanoCling-Technologie zum Einsatz, die ohne Klebstoff auskommt und keine Rückstände auf dem Display hinterlassen soll.

Die papierähnliche Oberfläche entsteht durch eine mikroskopisch strukturierte Schicht, die für zusätzliche Reibung zwischen Pencil und Display sorgt. Dadurch soll sich der Apple Pencil kontrollierter führen lassen als auf dem glatten Glas. Wird die Folie gerade nicht gebraucht, kann sie in der mitgelieferten Schutzhülle aufbewahrt werden.

Astropads Rock Paper Pencil 4.0 kostet knapp 43 Euro im Webshop des Herstellers. Das Set ist mit den meisten iPad-Modellen kompatibel, wobei Astropad eine entsprechende Kompatibilitätsliste bereitstellt. Die Spitzen funktionieren mit allen Apple Pencil-Modellen, ausdrücklich auch mit dem Apple Pencil Pro. Zusätzlich bietet Astropad derzeit eine „Peel It Off“-Aktion an: Wer auf Rock Paper Pencil umsteigt und das Entfernen des alten Displayschutzes in sozialen Netzwerken teilt, kann dafür 20 US-Dollar erhalten.