Im Oktober 2021 hat Apple das Poliertuch auf den Markt gebracht, das kontinuierlich mit allen neuen Produkten kompatibel gemacht wurde. Damals für 25 Euro gestartet, gibt es jetzt eine Neuauflage, die nur noch 10 Euro kostet. Während alles andere bei Apple teurer geworden ist, sinkt der Preis für das unglaublich geniale Poliertuch auf nur noch 10 Euro. Und es ist ab sofort bestellbar!

Inwieweit sich das neue vom alten Tuch unterscheidet, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Spart Apple etwa beim Material? Ist das Tuch deutlich kleiner geworden? Zumindest letzteres ist nicht auszuschließen, allerdings müssen umfangreiche Tests diesen Umstand erst bestätigen.

Apple schreibt zum neuen Poliertuch: „Das Poliertuch ist aus einem weichen, abrieb­freien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Modelle mit Nano­textur, schonend und gründlich.“

Und mit welchen Apple Produkten ist das neue Poliertuch kompatibel? Das ist dann doch ziemlich einfach, denn das Tuch ist mit allen Apple-Geräten kompatibel, die ein Display besitzen. Der neue Mac mini und der neue Mac Studio sind also außen vor…