Aus dem Hause Baseus gibt es zur IFA neue Produkte, darunter ein spannendes Ladegerät, einige neue Powerbanks sowie ein zugehöriges Kabel. Da ich die Produkte schon vor dem Marktstart ausprobieren konnte, kann ich euch schon jetzt meine eigenen Erfahrungen mit auf den Weg geben.

Baseus PicoGo Pro: Neues Ladegerät mit vielen Extras

Das Highlight für mich ist das neue Baseus PicoGo Pro Ladegerät, das einen klappbaren Stecker, nur USB-C-Anschlüsse, ein Display mit Leistungsdaten sowie ein langes USB-C-Kabel mitbringt.

Die klappbaren Pins sorgen dafür, dass das Ladegerät unterwegs platzsparend ist und sich keine Kabel daran aufwickeln. Darüber hinaus ist der Formfaktor besonders kompakt, wenn man bedenkt, dass das PicoGo Pro 100 Watt liefert. Inklusive eingeklapptem Stecker betragen die Abmessungen nämlich nur 66 x 52 x 33 Millimeter, sodass das Ladegerät auch entspannt in die Hosentasche passt.

Doch noch wichtiger ist die Leistung: Mir gefällt es, dass nur noch USB-C-Anschlüsse zum Einsatz kommen, denn all meine Geräte nutzen diesen Standard. Im Smart-Modus erkennt das Ladegerät die angeschlossenen Geräte automatisch und verteilt die Leistung entsprechend logisch. Wird nur ein Gerät geladen, stehen die vollen 100 Watt bereit, um so auch ein MacBook schnell aufladen zu können. Und mit dem Turbo-Modus könnt ihr festlegen, dass das Gerät am USB-C1-Anschluss priorisiert und schnell geladen wird, auch wenn weitere Endgeräte angeschlossen sind.

Im Gegensatz dazu steht auch ein Schonmodus zur Auswahl bereit, der die maximale Leistung auf 20 Watt begrenzt. Eine langsame Ladung ist schonend für den Akku, wobei dann die Ladezeit zunimmt.

Display zeigt Infos und Spielereien

Warum Hersteller bei Ladegeräten mit Display auf lustige Animationen setzen, weiß ich nicht. Ich finde, die haben keinen Mehrwert und dürften meiner Meinung nach ruhig fehlen. Das Display ist aber ein Extra, das deutliche Vorteile bietet, denn es zeigt auch Leistungsdaten in Echtzeit an. Wer wissen will, mit wie viel Watt das eigene Gerät gerade geladen wird, kann das direkt am Display ablesen – inklusive spielerischer Animationen. Kompatible Smartphones werden sogar erkannt, sodass der Name auf dem Display erscheint.

In meinen Tests haben alle angeschlossenen Geräte zuverlässig geladen. Wer das Ladegerät „auf dem Kopf“ nutzt, um die Anschlüsse nach oben auszurichten, kann das Display mit einem Dreifach-Klick auf die Touch-Taste neu ausrichten. Optional lässt sich das Display mit einem langen Klick auch komplett ausschalten.

Mir gefällt vor allem der kompakte Formfaktor sowie der klappbare Stecker. Das integrierte Display liefert wichtige Leistungsdaten, doch die Animationen sind mir etwas zu viel. Egal ob Zuhause oder unterwegs: Mit dem PicoGo Pro sind drei Geräte immer gleichzeitig mit Strom versorgt.

Das Baseus PicoGo Pro startet ab sofort und ist zum Start für reduzierte 39,99 Euro erhältlich, wenn ihr den Gutschein BSAH22AF nutzt.

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Baseus PicoGo Air: Besonders dünne Powerbank mit CCC

Wer unterwegs abseits von Steckdosen das iPhone nachtanken möchte, greift zur neuen Baseus PicoGo Air Powerbank, die einfach mit MagSafe hält. Ausgestattet mit 5.000 mAh, ist sie mit der CCC-Zertifizierung auch für Flugreisen nach China und innerhalb Chinas gemacht.

Mit nur 6,9 Millimeter Dicke fällt die Powerbank auf der Rückseite des iPhones kaum auf, sodass es bei der Benutzung keine Einschränkungen gibt. Das kabellose Laden erfolgt mit 15 Watt, jedoch könnt ihr auch den USB-C-Anschluss nutzen, wenn es mal schneller gehen soll. Mit 22,5 Watt gibt es hier nämlich etwas mehr Leistung. Umgekehrt lässt sich die Powerbank mit 20 Watt wieder aufladen, wobei ein eigenes Netzteil notwendig ist.

Eine Besonderheit bietet die Baseus PicoGo Air, denn die Akkugesundheit lässt sich ganz einfach mit einem NFC-Scan und der Baseus-App herausfinden. Die Kopplung mit NFC funktioniert einwandfrei, und in der App könnt ihr nicht nur den aktuellen Ladestatus sehen, sondern auch die Ladezyklen sowie die Akkutemperatur. Ob solche Daten für euch interessant sind, müsst ihr selbst entscheiden. Cool ist die Ansicht auf jeden Fall, die Notwendigkeit für die meisten aber wohl nicht gegeben.

Die ultra-dünne PicoGo Air kostet zum Start nur 41,99 Euro, wenn ihr den Gutschein BSAM71AF an der Kasse nutzt.

Baseus Picogo AM52 Power Bank, Qi2.2 Magsafe Powerbank 10000mAh, 25W Wireless, PD 45W... ✅Hinweis: Nur die iPhone-Modelle der Serien 16 und 17 unterstützen Qi2.2 25 W (iPhones benötigen iOS 26). Die iPhone-Modelle der Serien 12 bis...

✅Offiziell Qi2.2-zertifiziert | 25 W kabelloses Laden: Dank modernster Technologie bietet die Baseus AM52 magSafe Powerbank kabelloses Schnellladen...

Baseus PicoGo: Wenn es etwas mehr sein darf

Bei der neuen Baseus PicoGo AM52 setzt der Hersteller auf Qi2.2, sodass das kabellose Aufladen über MagSafe sogar mit 25 Watt funktioniert. Mit 10.000 mAh ausgestattet, fällt der Formfaktor etwas größer aus, allerdings finde ich die Powerbank immer noch handlich. Die Trageschlaufe ist gleichzeitig ein USB-C-Kabel, um weitere Geräte mit bis zu 45 Watt zu versorgen. Umgekehrt könnt ihr die Powerbank über das Kabel und mit 30 Watt wieder aufladen.

Das integrierte Kabel ist bei der Verwendung mit MagSafe nicht störend, optisch aber kein Highlight. Insgesamt gefällt mir der Formfaktor, die Leistung als auch die generelle Handhabung sehr gut.

Mit 30 Euro Rabatt, könnt ihr euch die Baseus PicoGo AM52 für 50,14 Euro sichern, wenn ihr den Code BSAM52AF verwendet.