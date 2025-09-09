Keynote: Apple präsentiert die neue Apple Watch Series 11

Apple hat während der Keynote am heutigen Dienstagabend auch erwartungsgemäß die neue Apple Watch Series 11 vorgestellt. Das neue Modell ist laut Aussage von Apple mit einem neuen IonX-Glass ausgestattet, „das stärkste der gesamten Industrie“. Zudem soll die Series 11 doppelt so kratzfest ist wie die Series 10.

Die Watch Series 11 wird 5G unterstützen und energieeffizienter sein. Bei der Markteinführung wurden Mobilfunkanbieter wie Verizon, AT&T und andere genannt, die die Mobilfunkverbindung unterstützen. Außerdem gibt es ein neues Flow-Zifferblatt, das zur Liquid Glass-Ästhetik der anderen Apple-Produkte passt.

Auch als Hypertonie bekannt, ist Bluthochdruck ein großes Gesundheitsproblem. Die Serie 11 nutzt Daten des optischen Herzfrequenzsensors und verfügt über einen neuen Algorithmus, um Muster zu erkennen, die auf „möglichen Bluthochdruck“ hinweisen könnten.

Obwohl damit nicht alle Fälle von Bluthochdruck erfasst werden können, rechnet Apple damit, etwa 1 Million Menschen vor möglichem Bluthochdruck zu warnen, und erwartet in Kürze die Zulassung durch die FDA mit einer geplanten Markteinführung in 150 Ländern.

Apple fügt der Apple Watch außerdem eine neue Schlafbewertungsfunktion namens „Sleep Score“ hinzu, die den Funktionen von Mitbewerbern wie Fitbit, Google und Samsung sehr ähnlich ist. Diese berechnet im Wesentlichen die eigenen Ruhezeiten und verschiedene Schlafphasen und verschafft einen Überblick über die Schlafleistung.Auch der Akku der Series 11 wurde überarbeitet, der nun eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden bietet.

Die Apple Watch Series 11 wird in vier Farbvarianten in der Aluminium-Variante, sowie in drei Farben in der Edelstahl-Version zu Preisen ab 399 USD angeboten werden. Die Auslieferung soll ab dem 19. September 2025 erfolgen. Zudem wird es im Apple Store auch neue Armbänder geben.