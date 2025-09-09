Apple AirPods 3 sind offiziell: Endlich mit Herzfrequenzmessung

Die wohl bekanntesten Kopfhörer der Welt bekommen ein spannendes Upgrade: Apple hat die AirPods Pro 3 vorgestellt – und die haben es in sich. Erstmals sind sie in der Lage, deine Herzfrequenz zu messen. Doch auch beim Sound, Komfort und bei den smarten Funktionen hat sich einiges getan. Hier kommen alle Neuerungen im Überblick.

Noch besserer Sound und Noise Cancelling

Apple hat die Akustikarchitektur der AirPods komplett überarbeitet, was für einen noch klareren und kraftvolleren Sound sorgen soll. Mit an Bord ist natürlich wieder die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und die soll laut Apple doppelt so effektiv sein wie bei den AirPods Pro 2. Möglich machen das unter anderem neue Ear-Tips, die noch besser abdichten. Apple selbst spricht von der „besten Geräuschunterdrückung in kabellosen Kopfhörern“.

Echtzeit-Übersetzung dank Apple Intelligence

Dank Apple Intelligence unterstützen die neuen AirPods jetzt sogar Live-Übersetzungen. ANC passt dabei automatisch die Lautstärke an, und während man spricht, zeigt das iPhone direkt die übersetzte Sprache an – und kann diese auch vorlesen. Besonders clever: Wenn beide Gesprächspartner die AirPods Pro 3 tragen, läuft die Übersetzung quasi in Echtzeit von Ohr zu Ohr.

Besserer Sitz, optimierte Form

Apple hat sich nach eigenen Angaben zahlreiche Ohren angeschaut und auf Basis dieser Analysen die Passform verbessert. Die neuen AirPods sind etwas schmaler, das Design wurde angepasst und ist nun noch ergonomischer. Neu ist auch: Es gibt fünf verschiedene Größen an Ear-Tips für eine perfekte Passform. Außerdem sind die AirPods Pro 3 jetzt schweißresistent, was vor allem beim Sport praktisch ist.

AirPods Pro 3: Herzfrequenzmessung für deine Workouts

Wie schon im Vorfeld spekuliert, verfügen die AirPods Pro 3 über integrierte Herzfrequenzsensoren, eine Funktion, die man bereits von einigen Beats-Kopfhörern kennt. Damit kannst du beim Training jetzt über 50 Workout-Typen erfassen und direkt in der Workout-App verfolgen, wie viele Kalorien du verbrannt hast – inklusive Live-Anzeige deiner Herzfrequenz.

Mehr Ausdauer, gleicher Preis

Auch die Akkulaufzeit wurde verbessert: Statt 6 Stunden wie beim Vorgänger halten die neuen AirPods Pro 3 jetzt bis zu 8 Stunden durch – mit nur einer Ladung. Und der Preis? Bleibt bei den gewohnten 249 US-Dollar. Bestellt werden kann ab sofort, der offizielle Verkaufsstart ist der 19. September.