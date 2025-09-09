iPhone 17: Das kann Apples neues Basismodell

Apple hat das neue iPhone 17 offiziell vorgestellt und setzt dabei auf gezielte Upgrades, die im Alltag spürbar sind. Größeres Display, bessere Kameras, neue Ladefunktionen und natürlich: Volle Unterstützung für Apple Intelligence. Hier sind die wichtigsten Neuerungen im Überblick.

Neues Display: Größer, heller, smarter

Das iPhone 17 kommt mit einem 6,3 Zoll großen Display, das dank dünnerer Ränder deutlich moderner wirkt. Erstmals gibt es auch im Standardmodell ProMotion mit 1 bis 120 Hz Bildwiederholrate. Dadurch läuft alles flüssiger, stromsparender und einfach besser.

Mit einer maximalen Helligkeit von 3.000 Nits ist das neue Display außerdem perfekt für den Außeneinsatz geeignet – selbst bei direkter Sonne bleibt alles klar lesbar.

Robuster dank Ceramic Shield 2

Kratzern sagt Apple den Kampf an: Das neue Ceramic Shield 2 soll dreimal widerstandsfähiger gegen Kratzer sein. Für den Alltag heißt das: Weniger Mikrokratzer, längere Freude am iPhone.

Schneller mit dem A19-Chip

Unter der Haube steckt der brandneue A19-Chip, gefertigt im 3nm-Verfahren. CPU und GPU sind nicht nur schneller, sondern auch energieeffizienter. Ideal für alle, die Multitasking, Gaming und KI-Funktionen nutzen wollen.

Apple Intelligence & iOS 26 an Bord

Mit dem iPhone 17 zieht auch Apple Intelligence ein. Smarte Funktionen wie automatische Zusammenfassungen, Foto-Optimierung oder KI-gestützte Sprachbefehle sind direkt integriert – mit Fokus auf Privatsphäre. Als Betriebssystem kommt iOS 26 ab Werk mit.

Akkulaufzeit für den ganzen Tag

Trotz mehr Leistung verspricht Apple eine klassische All-Day-Battery Life. Und wenn der Akku mal leer ist, reicht eine 10-minütige Kabel-Ladung für bis zu 8 Stunden Videowiedergabe.

Neue Kamera-Funktionen: Zwei Linsen, viele Möglichkeiten

Die Hauptkamera setzt auf eine 48 MP Ultra Fusion Wide-Kamera und eine 12 MP Telefoto-Kamera mit 2x optischem Zoom. Damit gelingen sowohl Landschafts- als auch Porträtaufnahmen in Top-Qualität.

Die Frontkamera wurde ebenfalls überarbeitet: Erstmals sitzt ein quadratischer Sensor im Gerät, der zusammen mit Center Stage dafür sorgt, dass du immer perfekt im Bild bleibst – selbst bei Videocalls. Außerdem kannst du jetzt Querformat-Fotos im Hochformat aufnehmen, was besonders für Social Media spannend ist. Und: Videos werden automatisch stabilisiert, für ruhige Aufnahmen ohne Wackler.

Fazit: Ein starkes Upgrade, auch ohne „Pro“

Das iPhone 17 ist kein radikaler Neustart, aber ein cleveres Gesamtpaket: Besseres Display, mehr Kamera-Funktionen, schnellere Hardware und echte KI-Power machen es zum perfekten iPhone für alle, die Wert auf Alltagstauglichkeit, Stil und Leistung legen.

Das iPhone 17 startet mit 256 GB Speicherplatz und wird ab dem 19. September verfügbar gemacht.