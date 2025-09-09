Apple stellt das brandneue iPhone 17 Air vor: Ultraschlank!

Während der heutigen Apple-Keynote hat Apple auch das lang erwartete iPhone 17 Air vorgestellt. Es ist das dünnste iPhone, das je gebaut und am Markt veröffentlicht wurde.

Das iPhone Air ist 5,6 mm dünn und ist laut Apple „anders als alles, was du bisher in der Hand gehalten hast“. Es verfügt über ein 6,5-Zoll-Display mit ProMotion-Unterstützung bis zu 120 Hz. Es unterstützt außerdem ein Always On-Display und ist dreimal kratzfester als das bisherige Ceramic Shield.

Apple erklärt während der Keynote außerdem: „Das iPhone Air nutzt den effizientesten und leistungsstärksten Chip, den wir je für das iPhone entwickelt haben.“ Das ist der A19 Pro mit einer 6-Kern-CPU. Letztere soll die schnellste in einem Smartphone sein. Auch die GPU wurde verbessert, mit einer Dynamic-Caching-Architektur der zweiten Generation, verbesserter Bildkomprimierung und neuronalen Beschleunigern, die in jeden GPU-Kern integriert sind.

Im Bereich der drahtlosen Konnektivität stellt Apple den N1 vor: Es handelt sich um einen von Apple entwickelten Chip, der WiFi 7, Bluetooth 6 und Thread unterstützt. Diese basieren auf den Erfahrungen, die bei der Entwicklung ähnlicher Chips für kleinere Geräte wie Apple Watch und AirPods gesammelt wurden.

Das iPhone Air wird mit dem C1X-Modem von Apple ausgestattet sein, das schneller und energieeffizienter ist als das im iPhone 16 Pro, so Apple. Das iPhone Air „ist das energieeffizienteste Smartphone, das Apple je hergestellt hat“, heißt es während der Keynote.

Das neue Apple-Smartphone verfügt über ein 48-Megapixel-Fusion-Kamerasystem mit 2-fach-Teleobjektiv. Apple berichtet von einer Blende von f/1,6 und der Unterstützung für eine 2-fach-Teleobjektivkamera mit „optischer Qualität“. Diese Spezifikationen entsprechen in etwa dem iPhone 16e und dem iPhone 17.

Obwohl das iPhone 17 Air nur über eine einzige Kamera verfügt, versucht das Unternehmen, eine Vielzahl von Funktionen zu integrieren, darunter einen Sensor-Shift-OIS und einen 2-fach-Telezoom. Es ist jedoch nicht ganz klar, ob es sich dabei um einen echten optischen Zoom oder um einen digitalen Zoom handelt. Das iPhone Air verfügt außerdem über die Center Stage-Kamera und unterstützt Dual-Kamera-Aufnahmen, so dass sich Szenen gleichzeitig mit der Front- und der Rückkamera aufnehmen lassen.

Eine weitere Neuerung im iPhone 17 Air ist auch eSIM-only, das weltweit eingeführt wird: Eine physische SIM-Karte wird es nicht mehr geben. Durch die Einsparung kann mehr Platz für den Akku geschaffen werden. Das interne Design des iPhone Air wurde dafür komplett überarbeitet, um den Platz für den Akku zu maximieren. Außerdem gibt es neue Funktionen wie adaptive Energiemodi, die den Stromverbrauch intelligent steuern, damit man den ganzen Tag lang arbeiten kann.

Es gibt auch neues Zubehör, darunter einen neuen flachen MagSafe-Akku sowie neue, speziell für das Modell designte Cases. Dazu gehören durchsichtige Hüllen und ein leichter Bumper, der „das iPhone Air perfekt umrahmt“. All das kann mit dem neuen Crossbody Strap kombiniert werden. Das iPhone 17 Air wird zu Preisen ab 999 USD mit Speicheroptionen ab 256 GB ab dem 19. September im Handel erhältlich sein.