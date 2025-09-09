iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sind offiziell: Alle Details

Apple hat soeben das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max offiziell vorgestellt und spricht selbst von den besten Pro-Modellen aller Zeiten. Mit an Bord sind ein neues Design, ein riesiges Kamera-Upgrade und jede Menge neue Features, die vor allem auf Leistung und Effizienz setzen.

Neues Design mit Aluminium-Unibody

Das iPhone 17 Pro kommt in einem überarbeiteten Design mit einem hochwertigen Aluminium-Unibody. Es sieht nicht nur edel aus, sondern ist auch funktionaler: Die neue Kameraleiste auf der Rückseite sorgt nicht nur für ein markantes Erscheinungsbild, sondern schafft gleichzeitig mehr Platz für die Batterie.

Mehr Leistung durch bessere Kühlung

Apple hat das neue Pro-Modell thermisch optimiert, um Wärme effizienter abzuleiten. Das bedeutet: Mehr Performance bei hoher Auslastung, ohne dass das Gerät heiß wird oder drosselt.

A19 Pro Chip: Mehr Power, weniger Verbrauch

Im Inneren steckt der neue A19 Pro, der mit 6-Kern-CPU und 6-Kern-GPU kommt. Laut Apple liefert er 40 Prozent mehr Leistung im Vergleich zum iPhone 16 Pro – perfekt für Gaming, Multitasking und alles, was Apple Intelligence so draufhat.

Auf der Rückseite sorgt erstmals Ceramic Shield für Schutz. Es soll bis zu viermal bruchsicherer sein als bei früheren Modellen. Das Display profitiert ebenfalls: Ceramic Shield 2 kombiniert mit einer Anti-Reflexions-Beschichtung macht den Bildschirm auch bei Sonnenlicht oder grellem Raumlicht deutlich besser lesbar.

48 MP Triple-Kamera auf neuem Level

Die Rückseite beherbergt drei brandneue 48-Megapixel-Fusion-Kameras, inklusive einer Tele-Kamera mit 4x und 8x Zoom. Der Sensor ist 56 Prozent größer als beim iPhone 16 Pro, was vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen einen echten Unterschied machen dürfte.

Auch bei Videos legt Apple nach: Mit ProRes RAW lassen sich Aufnahmen besonders hochwertig abspeichern, ideal für die professionelle Nachbearbeitung. Und mit Genlock (nur mit Blackmagic Dock) können mehrere iPhones gleichzeitig synchronisierte Aufnahmen erstellen.

Neue Frontkamera: Center Stage & mehr Sichtfeld

Die Frontkamera bietet nun 18 Megapixel und ein vergrößertes Sichtfeld, was perfekt für Selfies, Videocalls und Vlogs ist. Center Stage sorgt dafür, dass du immer im Bild bleibst.

Längere Akkulaufzeit durch eSIM-only

Apple verzichtet beim iPhone 17 Pro vollständig auf den SIM-Karten-Slot. Das spart Platz und sorgt für mehr Akku: Bis zu 39 Stunden Videowiedergabe verspricht Apple.

Neues Zubehör & Farben

Apple liefert passendes Zubehör gleich mit:

TechWoven Case: Besonders kratzfest

Clear Case und Silikonhüllen

Cross-Body-Strap: Für freihändiges Tragen

Neues Button-Design: Für bessere Bedienung

Das iPhone 17 Pro kom in drei Farben erhältlich: Silber, Dunkelblau und das neue, auffällige Cosmic Orange. Die neuen iPhone-Modelle können ab dem 12. September vorbestellt werden. Der offizielle Marktstart ist am 19. September.