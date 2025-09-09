iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sind offiziell: Alle Details

Apple hat soeben das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max offiziell vorgestellt und spricht selbst von den besten Pro-Modellen aller Zeiten. Mit an Bord sind ein neues Design, ein riesiges Kamera-Upgrade und jede Menge neue Features, die vor allem auf Leistung und Effizienz setzen.
Neues Design mit Aluminium-Unibody
Das iPhone 17 Pro kommt in einem überarbeiteten Design mit einem hochwertigen Aluminium-Unibody. Es sieht nicht nur edel aus, sondern ist auch funktionaler: Die neue Kameraleiste auf der Rückseite sorgt nicht nur für ein markantes Erscheinungsbild, sondern schafft gleichzeitig mehr Platz für die Batterie.
Mehr Leistung durch bessere Kühlung
Apple hat das neue Pro-Modell thermisch optimiert, um Wärme effizienter abzuleiten. Das bedeutet: Mehr Performance bei hoher Auslastung, ohne dass das Gerät heiß wird oder drosselt.
A19 Pro Chip: Mehr Power, weniger Verbrauch
Im Inneren steckt der neue A19 Pro, der mit 6-Kern-CPU und 6-Kern-GPU kommt. Laut Apple liefert er 40 Prozent mehr Leistung im Vergleich zum iPhone 16 Pro – perfekt für Gaming, Multitasking und alles, was Apple Intelligence so draufhat.
Auf der Rückseite sorgt erstmals Ceramic Shield für Schutz. Es soll bis zu viermal bruchsicherer sein als bei früheren Modellen. Das Display profitiert ebenfalls: Ceramic Shield 2 kombiniert mit einer Anti-Reflexions-Beschichtung macht den Bildschirm auch bei Sonnenlicht oder grellem Raumlicht deutlich besser lesbar.
48 MP Triple-Kamera auf neuem Level
Die Rückseite beherbergt drei brandneue 48-Megapixel-Fusion-Kameras, inklusive einer Tele-Kamera mit 4x und 8x Zoom. Der Sensor ist 56 Prozent größer als beim iPhone 16 Pro, was vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen einen echten Unterschied machen dürfte.
Auch bei Videos legt Apple nach: Mit ProRes RAW lassen sich Aufnahmen besonders hochwertig abspeichern, ideal für die professionelle Nachbearbeitung. Und mit Genlock (nur mit Blackmagic Dock) können mehrere iPhones gleichzeitig synchronisierte Aufnahmen erstellen.
Neue Frontkamera: Center Stage & mehr Sichtfeld
Die Frontkamera bietet nun 18 Megapixel und ein vergrößertes Sichtfeld, was perfekt für Selfies, Videocalls und Vlogs ist. Center Stage sorgt dafür, dass du immer im Bild bleibst.
Längere Akkulaufzeit durch eSIM-only
Apple verzichtet beim iPhone 17 Pro vollständig auf den SIM-Karten-Slot. Das spart Platz und sorgt für mehr Akku: Bis zu 39 Stunden Videowiedergabe verspricht Apple.
Neues Zubehör & Farben
Apple liefert passendes Zubehör gleich mit:
- TechWoven Case: Besonders kratzfest
- Clear Case und Silikonhüllen
- Cross-Body-Strap: Für freihändiges Tragen
- Neues Button-Design: Für bessere Bedienung
Das iPhone 17 Pro kom in drei Farben erhältlich: Silber, Dunkelblau und das neue, auffällige Cosmic Orange. Die neuen iPhone-Modelle können ab dem 12. September vorbestellt werden. Der offizielle Marktstart ist am 19. September.
Kommentare 12 Antworten
Es ist ja wirklich dieser hässliche Kamerbuckel geworden.
Der dicke Kamerabuckel erinnert mich irgendwie an ein Ceran Kochfeld. 😂 Wird die Kochfunktion mit einem späteren Update noch nachgeliefert???
Das Kochfeld wird mit dem Release derer Siri Intelligence kommen 😉 – und der Rest wird wie gewohnt viel bessere und schnellere Ergebnisse von Servern haben wollen.
Also das Design ist ja gewöhnungsbedürftig, ich denke die 17ter Generation kann ich dann mal bedenkenlos auslassen. 🙈
eSIM only?? Goldene käfig revolution! Die ein bisschen Platz ist doch BS!
Puh…
Das mit eSim only stimmt nicht – auf der Website von Apple steht Nano-Sim und eSim (vor allem wenn man 17pro und 17 air vergleicht)
Auch auf den Bildern ist zu sehen, das es ein SIM Fach hat
Es soll wohl auch eine Version ohne physischer Sim geben ^^. Mit minimal mehr Akku.
Nur das AIR hat kein Fach
Selbst das bisschen Titan musste bereits dieses Jahr eingespart werden 😂😂
Hoch leben die Bumper Upsells ;))
In Deutschland gibt’s den Simschacht gratis dazu. Die Farben fürs Pro sind wie das Material zum kotz..