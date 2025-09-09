Jetzt offiziell: iOS 26 erscheint am 15. September

Apple hat den offiziellen Release-Termin für iOS 26 bekannt gegeben. Ab dem 15. September 2025 steht das große Update für alle unterstützten iPhones zum Download bereit. Damit kommt das neue System kurz vor dem Verkaufsstart des iPhone 17, das am 19. September erscheint.

Mit diesen iPhones läuft iOS 26

iOS 26 wird für alle Geräte ab dem iPhone 11 aufwärts verfügbar sein. Mit dabei ist auch das iPhone SE der zweiten Generation. Die neuen iPhone 17-Modelle kommen natürlich direkt mit iOS 26 ab Werk.

Release: So läuft das Update

Wie gewohnt startet der Rollout weltweit am Abend des 15. September. In Deutschland dürfte das Update gegen 19 Uhr verfügbar sein. Wer automatische Updates aktiviert hat, bekommt iOS 26 automatisch in den folgenden Tagen – alternativ kann das Update manuell unter Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate geladen werden.