Apples Satellitenfeatures bleiben ein weiteres Jahr kostenlos

Es ist nun schon fast drei Jahre her, seit Apple den Notruf via Satellit eingeführt hat. Am 15. November 2022 ist das Feature auf dem iPhone 14 in den USA und Kanada gestartet, wenig später dann auch in Deutschland. Apple hat dabei immer wieder betont: Das erste Jahr ist gratis.

Dieser Gratis-Zeitraum wurde 2023 und auch 2024 um jeweils ein Jahr verlängert. Und daran ändert sich auch 2025 nicht. In einer Pressemitteilung rund um die neuen iPhone-Modelle schreibt Apple:

Apple verlängert den kostenlosen Zugang zu Satellitenfeatures für bestehende iPhone 14 und iPhone 15 Nutzerinnen und Nutzer um ein weiteres Jahr. Der kostenlose Test wird für iPhone 14 und iPhone 15 Nutzerinnen und Nutzer verlängert, die ihr Gerät vor dem 9. September 2025 um 12 Uhr PT in einem Land aktiviert haben, in dem Satellitenfeatures unterstützt werden.

Bei neueren Geräten ist das Feature natürlich ebenfalls für zwei Jahre kostenlos. Man darf gespannt sein, ob sich daran im September 2026 etwas ändert oder ob Apple den Gratis-Zeitraum erneut verlängert. Bisher konnten ausgewählte Rettungsaktionen immer kräftig fürs Marketing genutzt werden – das dürfte wohl viel mehr Wert sein.

Das alles bietet das Satellitenfeature von Apple

In der Zwischenzeit hat Apple auch weitere Optionen für den Satelliten-Notruf integriert. In den USA beispielsweise ist es mit Roadside Assistance via Satellite möglich, den Automobildienst AAA per Satelliten-SMS zu kontaktieren, um Hilfe bei einem technischen Defekt am Auto zu erhalten – ähnlich, wie man es hierzulande von Anbietern wie dem ADAC kennt. Noch in 2024 wurde die Pannenhilfe über Satellit auch auf Großbritannien und den dortigen Anbieter Green Flag erweitert.

Ebenfalls hielt Nachrichten via Satellit Einzug in den USA und Kanada. Personen mit einem iPhone 14 oder neuer sowie installiertem iOS 18 können mit Hilfe von Nachrichten über Satellit mit der Familie oder Freundeskreis in Verbindung bleiben, auch wenn man sich an einem Ort ohne Mobilfunk- oder WLAN-Empfang befindet. Es lassen sich SMS, Emojis und Tapbacks per iMessage und SMS senden und empfangen. In Deutschland ist diese Funktion bislang nicht verfügbar.