iPhone 17 vorbestellen: Am 12. September um 14 Uhr geht es los

Du liebäugelst mit einem neuen iPhone 17-Modell? Hat es dir das neue iPhone Air angetan? Oder setzt du lieber auf das iPhone 17 Pro beziehungsweise iPhone 17 Pro Max? Alle neuen iPhone-Modelle kannst du am 12. September ab 14 Uhr deutscher Zeit vorbestellen, damit dein neues iPhone pünktlich am 19. September bei dir Zuhause ankommt.

iPhone 17: Vorbestellung schon jetzt vorbereiten

Der einfachste Weg ist die Apple Store App. Hier kannst du all deine Daten eingeben und speichern, zudem kannst du schon jetzt deine Vorbestellung vorbereiten, in dem du das iPhone auswählst, die Farbe bestimmst, die Größe wählst und mehr. Mein Tipp: Lieber ohne Zubehör bestellen! Das Zubehör kannst du übrigens schon jetzt kaufen, dann hast du es schon vor deinem neuen iPhone Zuhause.

Wenn am Freitag die Vorbestellungen starten, musst du nur noch deine vorbereitete Bestellung öffnen und bezahlen. Damit stellst du sicher, dass du auf jeden Fall in der ersten Lieferwelle bist, damit du das iPhone pünktlich am 19. September in den Händen halten kannst.

iPhone 17: Alle Preise und Speichervarianten

iPhone 17 mit 256 GB für 949 Euro

iPhone 17 mit 512 GB für 1.199 Euro

Verfügbar in: Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß und Schwarz

iPhone Air: Alle Preise und Speichervarianten

iPhone Air mit 256 GB für 1.199 Euro

iPhone Air mit 512 GB für 1.449 Euro

iPhone Air mit 1 TB für 1.699 Euro

Verfügbar in: Himmelblau, Lichtgold, Wolkenweiß und Space Schwarz

iPhone 17 Pro: Alle Preise und Speichervarianten

iPhone 17 Pro mit 256 GB für 1.299 Euro

iPhone 17 Pro mit 512 GB für 1.549 Euro

iPhone 17 Pro mit 1 TB für 1.799 Euro

Verfügbar in: Silber, Cosmic Orange und Tiefblau

iPhone 17 Pro Max: Alle Preise und Speichervarianten