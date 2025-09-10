iPhone 17 vorbestellen: Am 12. September um 14 Uhr geht es los

Du liebäugelst mit einem neuen iPhone 17-Modell? Hat es dir das neue iPhone Air angetan? Oder setzt du lieber auf das iPhone 17 Pro beziehungsweise iPhone 17 Pro Max? Alle neuen iPhone-Modelle kannst du am 12. September ab 14 Uhr deutscher Zeit vorbestellen, damit dein neues iPhone pünktlich am 19. September bei dir Zuhause ankommt.
iPhone 17: Vorbestellung schon jetzt vorbereiten
Der einfachste Weg ist die Apple Store App. Hier kannst du all deine Daten eingeben und speichern, zudem kannst du schon jetzt deine Vorbestellung vorbereiten, in dem du das iPhone auswählst, die Farbe bestimmst, die Größe wählst und mehr. Mein Tipp: Lieber ohne Zubehör bestellen! Das Zubehör kannst du übrigens schon jetzt kaufen, dann hast du es schon vor deinem neuen iPhone Zuhause.
Wenn am Freitag die Vorbestellungen starten, musst du nur noch deine vorbereitete Bestellung öffnen und bezahlen. Damit stellst du sicher, dass du auf jeden Fall in der ersten Lieferwelle bist, damit du das iPhone pünktlich am 19. September in den Händen halten kannst.
iPhone 17: Alle Preise und Speichervarianten
- iPhone 17 mit 256 GB für 949 Euro
- iPhone 17 mit 512 GB für 1.199 Euro
- Verfügbar in: Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß und Schwarz
iPhone Air: Alle Preise und Speichervarianten
- iPhone Air mit 256 GB für 1.199 Euro
- iPhone Air mit 512 GB für 1.449 Euro
- iPhone Air mit 1 TB für 1.699 Euro
- Verfügbar in: Himmelblau, Lichtgold, Wolkenweiß und Space Schwarz
iPhone 17 Pro: Alle Preise und Speichervarianten
- iPhone 17 Pro mit 256 GB für 1.299 Euro
- iPhone 17 Pro mit 512 GB für 1.549 Euro
- iPhone 17 Pro mit 1 TB für 1.799 Euro
- Verfügbar in: Silber, Cosmic Orange und Tiefblau
iPhone 17 Pro Max: Alle Preise und Speichervarianten
- iPhone 17 Pro Max mit 256 GB für 1.449 Euro
- iPhone 17 Pro Max mit 512 GB für 1.699 Euro
- iPhone 17 Pro Max mit 1 TB für 1.949 Euro
- iPhone 17 Pro Max mit 2 TB für 2.449 Euro
- Verfügbar in: Silber, Cosmic Orange und Tiefblau
Kommentare 7 Antworten
Irgendwie tue ich mich Jahr für Jahr schwerer… ich bin nicht mehr bereit, solche Preise zu bezahlen, solange es das Jetzige eigentlich noch tut. Die neuen Linsen im pro jedoch haben schon ihren Reiz. Früher early adaptor, heute genau das Gegenteil. Bei mir wird´s also eher ein neuer Akku fürs Alte.
Mir geht es genauso und mittlerweile spiele ich mit den Gedanken, einfach mal einen anderen Hersteller die Chance zu geben. Mich nervt am meisten, das Apple sehr viele Funktionen hier nicht frei gibt. Die Übersetzungsfunktion der AirPods Pro 3 kommt zum Beispiel nicht in der EU. Von KI Funktionen hat man sich glaube ich , komplett von verabschiedet und überlässt das Google und Co.
Ja mich haut auch nix mehr vom hocker. Letztes jahr mit grossen Hoffnungen nich das 16 pro gekauft und echt enttäuscht. Das wird dieses jahr nix. Zumal dazukommt dass mit den hochauflösenden fotos so viel Platz verbraucht wird dass ich jetzt auch ein iphone mit 1TB speicher kaufen müsste, da fast voll. Und knappe EINTAUSENDACHTHUNDERT EURO… dann kommt ja immer noch Zubehör dazu. Bike halterung, folien, neue Hülle.. also kurzum an die 2.000,- € nee echt nicht….
noch das iphone 16 pro gekauft. Nicht nich 🙂
Keins
Mit einem 15 Pro Max fange ich erst frühestens in vier Jahren über etwas neues nachzudenken.
16 Pro mit 256GB wird das XR mit 64GB meiner Frau ersetzten.