iPhone 20: Ein iPhone ohne physische Tasten?

Ich dachte ja, dass sich die Apple-Insider nun, nach Launch des iPhone 17, erstmal ihre Zeit mit Gerüchten rund um das iPhone 18 vertreiben, das nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. Doch jetzt steht ein neues Gerücht auf dem Plan, das sich bereits um das überübernächste iPhone, das iPhone 20, rankt. Dieses soll, so der Leaker Instant Digital, gänzlich ohne physische Tasten auskommen.

Das iPhone 20, das gewissermaßen auch ein Jubliäums-iPhone ist, soll, so schreibt Instant Digital auf Weibo, ein Display haben, das komplett aus Glas besteht und keine Aussparungen für Tasten aufweist. Das Modell soll gar komplett auf physische Tasten verzichten und ausschließlich auf Solid-State-Tasten mit haptischem Feedback setzen.

Instant Digital schreibt:

„Das Solid-State-Tastensystem des Apple iPhone hat die Funktionsprüfung abgeschlossen und soll 2027 in Serie produziert und im iPhone 20 zum Einsatz kommen. Zu diesem Zeitpunkt werden der Ein-/Aus-Schalter, die Lautstärketasten, die Bedientasten und die Kamerasteuertasten auf Solid-State-Tasten mit lokaler Vibrationsrückmeldung umgestellt!“

Insider hatten bereits für das iPhone 16 vorhergesagt, dass dieses ohne physische Tasten auskommen würde. Das war augenscheinlich nicht der Fall. Auch beim iPhone 17 hat Apple diese Änderung nicht implementiert. Ob die physischen Tasten nun im iPhone 20 von Solid-State-Tasten abgelöst werden, darüber kann jetzt noch ein paar Jahre spekuliert werden.

iPhone 20 könnte ein besonderes iPhone werden

Da wir es beim iPhone 20 aber, wie gesagt, mit einer Julibiäums-iPhone-Version zu tun haben, können wir vermutlich, ähnlich wie damals beim iPhone X, beim iPhone 20 auch mit einer ganz speziellen iPhone-Version rechnen. Ob sich das nun in der Abkehr von physischen Tasten oder doch auf eine andere äußert, werden wir dann sehen.

Welche technische Innovation wünscht ihr euch für das iPhone 20? Und was haltet ihr von Solid-State-Buttons only?