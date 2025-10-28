Spotify: Neue Apple-TV-4K-App gelauncht

Die nächste Generation von Apples Set-Top-Box „Apple TV 4K“ steht in den Startlöchern und der Streamingdienstanbieter Spotify hat bereits – oder aus Sicht vieler Nutzer wohl eher „endlich“ – eine neue tvOS-Version seiner App (App-Store-Link) gelauncht. Diese besticht durch eine deutlich verbesserte Benutzeroberfläche und diverse neue Funktionen. Alle Neuerungen erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Spotify meint es ernst mit dem Update seiner tvOS-Spotify-App. Die App sei „von Grund auf neu entwickelt für ein schnelleres, intelligenteres und visuelleres Erlebnis, basierend auf Nutzer-Feedback,“ heißt es von einem Spotify-Sprecher. Sichtbar ist das auf den ersten Blick im neuen Design der Benutzeroberfläche. Dies ist nun speziell auf tvOS optimiert und wirkt frischer und moderner.

Aber auch in Sachen Funktionen lässt Spotify hier noch einmal einiges springen und beschert der App einige Funktionalitäten, die Nutzerinnen und Nutzer bereits von der iOS-Version der App kennen dürften. So kann Spotify für tvOS nun auch Songtexte anzeigen und ihr könnt Musikvideos, wenn auch noch etwas eingeschränkt, und Videopodcasts abspielen.

Außerdem lassen sich eure Playlisten nun direkt über den Fernseher verwalten (sofern ihr das wollt). Habt ihr Spotify Connect aktiviert, könnt ihr außerdem euer Smartphone oder Tablet verbinden und die Wiedergabe über dieses Endgerät steuern. Die Warteschlange lässt sich ebenso über den Fernseher steuern wie auch die Abspielgeschwindigkeit von Audio- und Videopodcasts.

Empfehlungen von Spotify DJ, der KI-gestützten Empfehlungsfunktion von Spotify, sind nun ebenfalls in der tvOS-App-Version verfügbar. Die Wiedergabe von Musikvideos ist für Spotify-Abonnenten verfügbar, allerdings ist die Anzahl der zur Verfügung stehenden Videos derzeit begrenzt. Hier stellt Spotify aber eine sukzessive Erweiterung in Aussicht, ebenso einen Rollout der Funktion weltweit.

Jetzt herunterladen

Die neueste Version der Spotify-App für Apple TV 4K könnt ihr kostenlos im tvOS-App-Store herunterladen. Da sich Nutzerinnen und Nutzer bereits seit mehreren Jahren über die bisherige tvOS-Version von Spotify beschwert und diese für schlecht zu bedienen erklärt hatten, unternimmt Spotify mit dem Release der verbesserten App nun sicherlich einen wichtigen und nötigen Schritt in die Zukunftsfähigkeit seines Angebots.