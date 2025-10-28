Ikea Blomprakt: Neue Leuchte mit Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt

Das schwedische Möbelhaus Ikea hat eine neue Leuchte vorgestellt, die gleichzeitig auch ein Bluetooth-Lautsprecher ist. Blomprakt heißt das gute Stück, das in drei Farben erhältlich ist und 49,99 Euro kostet. Unterstützt wird neben Spotify Tab auch ein Multi-Speaker-Modus, der es euch ermöglicht, mehrere Bluetooth-Lautsprecher miteinander zu verbinden.

Nachdem Ikea seine Partnerschaft mit Sonos eingestellt hat und somit auch die Lautsprecherlampe Symfonsik nicht mehr vertreibt, ist Blomprakt nun gewissermaßen eine Art Nachfolgeprodukt, mit dem ihr sowohl eure Räume sowohl beleuchten als auch mit Musik beschallen lassen könnt.

Die Lampe verfügt dabei über einen verstellbaren Schirm, sodass ihr den Lichtstrahl wie gewünscht ausrichten könnt. Außerdem ist die Leuchte stufenlos dimmbar, was immer ein angenehmes Feature ist. Im Schirm selbst befindet sich der integrierte Lautsprecher, was meiner Meinung nach ganz schick gelöst wurde. Die 22,4 cm hohe Lampe selbst kommt in den Farben Beige, Hellblau und Schwarz und ich weiß, dass ich mich definitiv für die hellblaue Variante entscheiden würde.

Um den Lautsprecher zu nutzen, müsst ihr euer iPhone, MacBook oder ein anderes Bluetooth-fähiges Endgerät mit der Leuchte koppeln. Dann lassen sich Musik, Podcasts oder Hörbücher über das Gerät genießen. Da die Leuchte vor allem wie eine Nachttischleuchte anmutet, könnt ihr euch, sofern es euer Habitus ist, mit Musik oder Podcasts einzuschlafen, mit Blomprakt in den Schlaf begleiten lassen.

Ikea Blomprakt bietet Multi-Speaker-Modus

Außerdem lässt sich Blomprakt anhand des integrierten Multi-Speaker-Modus auch mit anderen Bluetooth-Lautsprechern verbinden, die diese Technologie unterstützen. So lässt sich Sound über mehrere Speaker wiedergeben zugleich wiedergeben.

Die Bedienelemente für die Musikwiedergabe und für die Steuerung des Lichts sind voneinander getrennt. So ist der Knopf zum An- und Ausschalten und Dimmen des Lichts auf der Rückseite der Leuchte platziert. Über den Drehknopf an der Vorderseite steuert ihr den Lautsprecher. Über das Drehen wird dabei die Lautstärke reguliert und über Drücken könnt ihr die Wiedergabe starten/pausieren und zum nächsten Titel springen (zweimal drücken).

Spotify Tab wird ebenfalls unterstützt, was es euch ermöglicht, an der Stelle der Playlist weiter zu hören, wo ihr aufgehört habt. Auch lassen sich neue Songs über diese Funktion entdecken, die auf euren Geschmack abgestimmt sind.

Kein Matter-Support an Bord

Für manche vielleicht ein kleiner Wermutstropfen: Blomprakt ist nicht mit der Ikea-Smart-Home-App kompatibel und unterstützt auch nicht das Matter-Protokoll. Blomprakt könnt ihr ab sofort im Ikea Online-Shop oder in einer Ikea-Filiale erwerben. Die Bluetooth-Leuchte ist dabei vergleichsweise günstig und kostet 49,99 Euro. Das passende LED-Leuchtmittel ist bereits im Lieferumfang enthalten.