Rentenrechner Countdown: Kleine neue App behält den Ruhestand im Blick

Wenn man sich das Durchschnittsalter unserer Redaktion ansieht, dürfte es wohl noch einige Jahre dauern, ehe wir in den verdienten Ruhestand gehen können. Wer es allerdings kaum noch erwarten kann und die Tage bis zur Verrentung zählen will, kann ab sofort einen Blick auf die neue iOS-App Rentenrechner Countdown des deutschen Entwicklers Thomas Dittmar werfen.

Der Rentenrechner Countdown (App Store-Link) kann als kleiner Einmalkauf zum Preis von 0,99 Euro im deutschen App Store erworben werden und benötigt zur Einrichtung neben rund 75 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 18.5 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.

„Rentenrechner Countdown macht genau das, was du erwartest: Arbeitstage bis zur Rente – automatisch, einfach, datenschutzkonform. Widgets inklusive. Keine In-App-Käufe. Rentenrechner Countdown zeigt dir klar und zuverlässig, wie viele Arbeitstage dir bis zum Renteneintritt noch bleiben – genau so einfach, wie du es erwartest.“

So berichtet der Entwickler im deutschen App Store über seine Neuerscheinung. Mit der iPhone-App ist es möglich, den Renteneintritt entweder automatisch anhand von einigen Informationen wie Geschlecht, Bundesland, Feiertage und mehr, oder auch komplett manuell ermitteln zu lassen. Im Anschluss stehen die verbleibenden Arbeitstage in der Countdown-App bereit, die auf einem Hauptscreen angezeigt werden. Zusätzlich stellt der Entwickler auch Countdown-Widgets in zwei Größen sowie für den Sperrbildschirm zur Verfügung, so dass sich jederzeit und auf einen Blick einsehen lässt, wann man den Renteneintritt feiern kann. In meinem Fall war die Ansicht leider nicht ganz so erbaulich.

Countdown-Ansicht lässt sich personalisieren

Als zusätzliche Parameter bietet der Rentenrechner Countdown an, zur Berechnung des Renteneintritts auch bewegliche Feiertage, individuellen Jahresurlaub und Resturlaub aus dem vergangenen Jahr, ebenso wie die Arbeitswoche – beispielsweise bei einer 4-Tage-Woche – definieren zu können.

Auf dem Hauptscreen finden sich dann neben den noch verbleibenden Arbeitstagen und -stunden auch eine Gesamtzeit bis zur Rente, beispielsweise 872 Tage, 9 Stunden, 56 Minuten und 32 Sekunden. Wer möchte, kann den Renten-Countdown darüber hinaus sogar noch weiter personalisieren: Es lassen sich eigene Hintergrund- und Profilbilder, verschiedene Designs oder auch persönliche Begrüßungen festlegen. Auch wenn der Countdown zur Rente für viele wohl noch mit sehr großen und frustrierenden Zahlen einhergeht, ist die App von Thomas Dittmar ein kleines und sehr lustiges Schmankerl, das man sicher gerne im Büro des öfteren zum Vergleich mit Kollegen und Kolleginnen heranziehen kann.