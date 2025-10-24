Dragon Touch: Dieser digitale Wandkalender integriert iCloud- und Google-Kalender

Die meisten von uns werden ihre Kalender wohl mittlerweile komplett auf iPhone, iPad und Mac digitalisiert haben und nutzen dafür entweder Apples hauseigene Kalenderlösung oder auch Dienste von Drittanbietern wie Microsoft, Proton oder Google. „Back to the roots“ heißt es hingegen mit dem Dragon Touch Digital Calender, der sowohl auf der eigenen Website, als auch bei Amazon gelistet ist – und das derzeit sogar mit Rabatt.

Der Dragon Touch ist eine Art digitaler Bilderrahmen, allerdings mit dem primären Ziel, keine Bilder, sondern eine Kalenderansicht auf dem Farbdisplay anzuzeigen. Ausgestattet mit einer Full HD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Pixel, kann der elektronische Kalender entweder an einer Wand angebracht, oder auch auf einem Regal, der Fensterbank oder einem Schrank aufgestellt werden.


Der Dragon Touch Digital Calendar lässt sich mit der App des Herstellers verbinden, um den Kalender abzugleichen oder auch Einstellungen vornehmen zu können. Das Gerät und die App verstehen sich mit einer Vielzahl von Kalenderdiensten wie Apples Kalender, Google Calendar, Yahoo, Outlook und Cozi, und ermöglichen es außerdem, auch verschiedene persönliche Kalender mit farblichen Markierungen in ein einziges Interface zu integrieren.

„Genießen Sie das benutzerfreundliche Design unseres intelligenten Bilderrahmens, der sich schnell einrichten lässt – einfach einstecken, mit dem WLAN verbinden und Ihren Kalender mit der mobilen App verknüpfen. […] Unser digitaler Kalender sorgt für Ordnung bei der Hausarbeit und motiviert Familienmitglieder, insbesondere Kinder, mit einer interaktiven Aufgabenliste gesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Zeigen Sie Ihre Familien-Essenpläne an, um alle auf dem Laufenden zu halten und die tägliche Frage ‚Was gibt es zum Abendessen?‘ zu vermeiden.“

Auch als digitaler Bilderrahmen nutzbar

Eine Frau hält den Dragon Touch Digital Calendar in der Hand
Der Dragon Touch Digital Calendar ist in verschiedenen Displaygrößen erhältlich.

So berichtet Dragon Touch zu den weiteren Funktionen wie eine interaktive Aufgabenliste und einen Essensplaner. Besonders praktisch ist die Tatsache, dass der digitale Kalender auch simpel mit vorhandenen Kalendern wie von Apple, Google und Co. mit neuen Daten gefüttert werden können, die dann automatisch mit dem Bildschirm synchronisiert werden, wenn ein neuer Eintrag vorgenommen wurde.

Wenn man den Dragon Touch-Kalender nicht aktiv nutzt, kann selbiger auch als digitaler Bilderrahmen verwendet werden: In diesem Fall werden im Vollformat Familienfotos oder andere Bilder, die man gerne zeigen möchte, auf dem Gerät angezeigt, inklusive Uhrzeit und Datum. So lässt sich der digitale Kalender auch als dekoratives Element im eigenen Zuhause verwenden.

Erhältlich ist der digitale Kalender mitsamt 32 GB Speicherplatz in den beiden Farben Schwarz und Weiß, sowie in den Displaygrößen 10, 15, 21, 24, 27 und 32 Zoll. Bei Amazon und auf der Dragon Touch-Website sind einige Displaygrößen gerade reduziert. Die Preise reichen von 130 Euro für das 10 Zoll-Modell bis hin zu 699 Euro für das 32 Zoll-Exemplar.

