Samorost 3: Tolles Puzzle-Abenteuer jetzt gratis im Epic Games Store

Vor ziemlich genau einem Monat wurde Samorost 2 kostenlos im Epic Games Store angeboten. Falls ihr auf den Geschmack gekommen seid, dann gibt es jetzt gute Nachrichten. Noch bis zum kommenden Donnerstag gibt es den dritten Teil des Spiels kostenlos.

Für den Gratis-Download von Samorost 3 führt euch der Weg erneut in den Epic Games Store. Den alternativen App Store müsst ihr zunächst auf eurem iPhone oder iPad installieren, was in wenigen Schritten über diese Webseite von Epic Games erledigt werden kann.

Samorost 3 ist bereits seit einer ganze Weile im regulären App Store erhältlich und wird dort aktuell für 6,99 Euro angeboten. 2022 war Samorost 3+ für einige Zeit bei Apple Arcade erhältlich, mittlerweile ist das nicht mehr der Fall.

Das erwartet euch in Samorost 3

Wer sich bereits schon an Amanita Designs-Titeln wie Machinarium oder auch Botanicula versucht hat, wird definitiv auch Gefallen an Samorost 3 finden. Auch diesem Spiel finden wir die im typischen Stil der Entwickler gehaltenen, aufwändig designten Fantasie-Umgebungen.

Mit Hilfe von einfachen Fingertipps auf dem Screen bewegt man den namenlosen, aber niedlich animierten Gnom, und kann nach dem Fund seiner Zauberflöte mit selbiger Aktionen auslösen. Dazu wird die Flöte einfach vom oberen rechten Bildschirmrand auf entsprechende Objekte gezogen, um mit ihnen interagieren zu können. Darüber hinaus gibt es wie auch schon in Machinarium knifflige Rätsel, oft mit physikbasiertem Hintergrund, die den Kopf des Gamers rauchen lassen.

Im App Store kommt das Spieldesign mit seinen tollen Grafiken und den kniffligen Aufgaben sehr gut an. Bei über 200 Bewertungen gibt es für Samorost 3 im Schnitt 4,6 von 5 möglichen Sternen. Dieses Gratis-Angebot aus dem Epic Games Store sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man das Spiel bisher nicht auf iPhone oder iPad erlebt hat.