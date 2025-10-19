Highlights der Woche: Apples neue M5-Produkte sind da

Neues MacBook Pro mit M5.

Die vergangenen Tage waren ereignisreich, auch wenn Apple das neue MacBook Pro, iPad Pro und Vision Pro lediglich per Pressemitteilung und ohne großes Event angekündigt hat. Alle drei neuen Produkte integrieren erstmals Apples M5-Chip, den bisher leistungsstärksten Basis-Prozessor aus dem Hause Apple.

Das 14-Zoll-MacBook Pro ist das Basismodell, das durch den M5-Boost mehr Performance und Schnelligkeit liefert. Optisch hat sich allerdings nichts getan, da die Modelle den Vorgängern gleichen. Stattdessen hat Apple unter der Haube den SSD-Speicher schneller gemacht und bietet erstmals bis zu 4 TB Speicherplatz im Basismodell an.


iPad Pro mit M5-Chip
Das iPad Pro läuft jetzt mit dem M5-Chip.

Auch beim iPad Pro, das als 11-Zoll- und 13-Zoll-Variante vorbestellbar ist, gibt es abgesehen vom Chip-Upgrade keine großen Neuerungen. Natürlich bringt der neue Chip auch hier mehr Geschwindigkeit mit, um Aufgaben schneller ausführen zu können. Die Preise starten ab 1.099 Euro.

Apple Vision Pro mit M5.
Apple Vision Pro wird vom M5-Chip angetrieben.

Das spürbar größte Upgrade hat die Apple Vision Pro bekommen, denn Apples Headset wechselt vom M2-Chip auf den M5-Chip. Apple sagt, dass der Chip eine schnellere Performance, schärfere Details und eine längere Batterielaufzeit liefert. Neu mit dabei ist auch das Dual-Band aus Strickgewebe, das das Gewicht auf dem Kopf besser verteilt. Weiterhin muss man für die Apple Vision Pro tief in die Tasche greifen, da die Preise bei 3.699 Euro starten – immerhin 300 Euro weniger als beim Vorgänger.

Apple TV+ wird zu Apple TV

Neues Apple TV Logo.
Apple TV+ heißt nur noch Apple TV.

Eine kleine Änderung hat in den letzten Tagen für viel Wirbel gesorgt, denn Apples Streamingdienst Apple TV+ heißt nur noch Apple TV. Eddy Cue hat den Namenswechsel erklärt und begründet den Plus-Wegfall damit, dass es keine kostenlose Basisversion gibt, die ein „Plus“ in einer kostenpflichtigen Erweiterung rechtfertigen würde.

Meine Haustür ist wieder smart

Nuki Smart Lock Pro an der Tür.
Das Nuki Smart Lock Pro arbeitet an meiner Haustür.

Ich liebe Apple-Geräte, doch auch smarte Technik darf bei mir zu Hause nicht fehlen. Für meine neu eingebaute Haustür habe ich mich für das beste Smart Lock entschieden: das Nuki Smart Lock Pro. Warum? Das erkläre ich dir hier im Detail.

Neues im Hueblog

Die Philips Hue Secure Videotürklingel ist da und das passende Review gibt es im Detail drüben im Hueblog. Außerdem gibt es ein neues App-Update auf Version 5.53, das für mehr Übersicht sorgt.

