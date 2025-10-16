iPad Air: Schwarze Farbvariante für das Magic Keyboard veröffentlicht

Fast untergegangen bei den gestrigen Veröffentlichungen

Am vergangenen Abend gab es ein kleines, aber nicht unbedeutendes Produktfeuerwerk von Apple: Das Unternehmen hat nicht nur das neue MacBook Pro mit M5-Chip vorgestellt, sondern auch ein neues iPad Pro und Vision Pro. Etwas untergegangen ist dabei auch die Vorstellung eines neuen Magic Keyboards für das iPad Air.

Wir erinnern uns: Bislang war das Zubehör für das iPad Air lediglich in weißer Farbe erhältlich. Das sieht zwar stilvoll aus, mag aber nicht jedem gefallen – insbesondere was das Ansammeln von Schmutz und Flecken angeht. So hat Apple mehr oder weniger still und heimlich das Magic Keyboard-Zubehör mit einem neuen Look aufgefrischt und bietet das Accessoire nun auch in einer schwarzen Farbvariante an.


Zwei Ansichten des Magic Keyboards für das iPad Air in schwarzer Farbe
Zwei Ansichten des neuen Magic Keyboards für das iPad Air in schwarzer Farbe.

Mit diesem Schritt gleicht sich das Magic Keyboard für das iPad Air stärker an das gleichnamige Produkt für das iPad Pro an. Verzichten muss man beim iPad-Air-Modell allerdings auf die typischen Pro-Funktionen wie eine hintergrundbeleuchtete Tastatur und ein Gehäuse aus Aluminium. Stattdessen wird das iPad Air-Zubehör nach wie vor aus einem weichen Gummi- und Stoffmaterial gefertigt.

Wie auch das weiße Magic Keyboard für das iPad Air ist auch die neue schwarze Farbvariante mit dem iPad Air der 4. Generation und späteren Modellen kompatibel. Im Apple Online Store ist das schwarze Magic Keyboard zum Preis von 329 für das 11-Zoll-Modell sowie 349 Euro für das 13-Zoll-Modell erhältlich.

