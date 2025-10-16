USB-C-Netzteile: Neue Regeln in der EU ab 2028

Die Europäische Kommission bleibt weiterhin aktiv in Sachen Regulierung, auch wenn es dieses Mal nicht um den Digital Markets Act, sondern um neue Regelungen für Netzteile für Smartphones, Laptops, Route rund Monitore geht. Ab 2028 sollen hier neue Vorschriften gelten, über die ein niedrigerer Energieverbrauch der Geräte, eine verbesserte Nutzerfreundlichkeit und auch geringere Abfälle erreicht werden sollen.

Ausgangspunkt ist die Einführung der „Common Charger“, also Ladegeräte mit einheitlichen Standards. Schon jetzt gilt ja bereits, dass Geräte wie iPhones über einen USB-C-Anschluss verfügen müssen, um eine gewisse Einheitlichkeit in Sachen Ladestandards zu gewährleisten. Ab 2028 müssen dann Netzteile, die in der EU verkauft werden sollen, mindestens über einen USB-C-Anschluss verfügen. Außerdem müssen die Kabel dieser Geräte abnehmbar sein, was einerseits für eine vereinfachte Nutzung und andererseits für geringeren Abfall sorgen dürfte, weil im Falle eines Schadens nur eine der Komponenten (das Kabel oder das Netzteil) ausgetauscht werden muss.

Die EU-Kommission rechnet durch die neuen Regelungen außerdem mit einem positiven Effekt auf die Emission von Treibhausgasen. Soll sollen durch die neuen Standards rund neun Prozent weniger Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Auch mit einer Reduktion anderer Schadstoffen um 13 Prozent sei zu rechnen. Auch der Energieverbrauch der Geräte soll durch die neuen Regeln gesenkt werden.

Common-Charger-Logo als Erkennungszeichen

Sobald die Verordnung in Kraft getreten ist, haben Netzteil-Hersteller drei Jahre Zeit, um ihre Geräte entsprechend anzupassen. Sobald ein Ladegerät die Anforderungen der Kommission erfüllt, kann es mit dem „Common Charger“-Logo ausgezeichnet werden, damit Kunden schneller erkennen können, welche Ladegeräte die entsprechenden Kriterien erfüllen.