Apple hat am Mittwoch das 14-Zoll MacBook Pro mit dem neuen M5-Chip vorgestellt, dass zwei spannende Speicher-Upgrades mitbringt, die über den reinen Chip-Boost hinausgehen.

Erstens: Apple hat die SSD komplett überarbeitet, die nun doppelt so schnell wie beim Vorgängermodell ist. Das bedeutet spürbar schnellere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, was vor allem bei großen Dateien, umfangreichen Projekten oder beim Arbeiten mit Videos und Bildern ins Gewicht fällt. Apple spricht von „der neuesten Speichertechnologie“, nennt aber bislang keine konkreten technischen Details, und echte Benchmark-Ergebnisse müssen erst noch zeigen, wie groß der Performance-Zuwachs wirklich ist.

Zweitens: Das Basismodell bietet jetzt mit bis zu 4 TB Speicher, während zuvor maximal 2 TB möglich waren. Wer noch mehr Kapazität benötigt, kann weiterhin auf die High-End-Modelle mit M4 Max-Chip setzen, die nach wie vor bis zu 8 TB Speicher unterstützen. Damit hat Apple deutlich aufgestockt und macht das neue MacBook Pro zu einer echten Option für Leute, die viel Speicherplatz benötigen, aber nicht gleich zu den größeren, teureren Modellen greifen wollen.

Vorbestellungen für das neue 14-Zoll MacBook Pro sind bereits möglich, und ab dem 22. Oktober wird das Gerät ausgeliefert. In Deutschland startet die Standardkonfiguration bei 1.799 Euro, wobei Upgrades für mehr Speicher oder zusätzlichen RAM schnell ins Geld gehen.

M5 MacBook Pro bietet „versteckte“ Neuerungen

Das neue M5 MacBook Pro ist mehr als nur ein einfaches Chip-Upgrade. Die SSD-Geschwindigkeit und die höheren Speicheroptionen sind handfeste Verbesserungen, die das Gerät deutlich attraktiver machen – vor allem für Nutzer und Nutzerinnen, die von älteren MacBook-Modellen umsteigen. Für alle, die bereits ein MacBook Pro mit M-Chip besitzen, lohnt sich das Upgrade allerdings nur bedingt. Wer auf maximale Leistung für professionelle Anwendungen setzt, sollte auf die M5 Pro- und M5 Max-Modelle warten, die Anfang 2026 auf den Markt kommen sollen.