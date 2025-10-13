Zahlreiche Amazon-Geräte noch bis Dienstag zum Sparpreis bestellen

Vergangene Woche hat Amazon die Prime Deal Days veranstaltet. Bereits seit Anfang Oktober werden zahlreiche Geräte zum Sparpreis angeboten. Doch damit ist nach zwei Wochen Schluss: Die Amazon-Geräte können nur noch bis Dienstag um 23:59 Uhr zum Sonderpreis gekauft werden. Vermutlich ist das die letzte Möglichkeit vor den in der zweiten November-Hälfte anstehenden Black Friday Angeboten. Wenn ihr zeitnah ein Gadget von Amazon benötigt, solltet ihr also jetzt zuschlagen.

Eine Übersicht über alle Angebote findet ihr auf der Aktionsseite von Amazon. Hier sind alle reduzierten Amazon-Geräte aufgelistet, unter anderem auch von Blink, Eero oder Ring.

Das sind einige Highlights der aktuellen Amazon-Aktion

Ganz egal, ob Küche, Badezimmer oder Schlafzimmer: Wenn ihr zwischendurch mal einen Blick auf die Uhr werfen wollt, ganz ohne Sprachbefehl, dann ist der Echo Spot eine Option. Auf dem kleinen Display können neben der Uhrzeit auch das Wetter oder aktive Timer angezeigt werden. Ebenso wird während der Musikwiedergabe das Cover des aktuellen Stücks angezeigt. Das sieht schon richtig klasse aus und ist prima in das Design integriert. Der erst Ende 2024 gestartete Echo Spot kostet normalerweise 94,99 Euro. Im Rahmen der Prime Deal Days sinkt der Preis jetzt auf nur noch 49,99 Euro.

Angebot Amazon Echo Spot (2024), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein idealer Begleiter beim Aufwachen, Entspannen und...

PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display ab, steuere Smart-Home-Geräte, und vieles mehr. Du...

Wer mehr Bandbreite für sein Heimnetz braucht, greift zum Eero Pro 7. Dieses Tri-Band-System unterstützt 2,4, 5 und 6 GHz, bietet also mehr Funkfrequenzen und damit höhere Gesamtkapazität im Netzwerk. Er erreicht kabellos bis zu 3,9 Gbit/s und über Kabel bis zu 4,7 Gbit/s. Das Gehäuse nutzt das gleiche lüfterlose, passive Kühlsystem wie der Eero Max 7. Das sorgt für einen leisen Betrieb und reduziert Staubansammlungen. Ein einzelner Eero Pro 7 deckt bis zu 190 Quadratmeter und 200 Geräte ab, ein Dreier-Set schafft bis zu 560 Quadratmeter und mehr als 600 Geräte. Das 2er-Set gibt es jetzt für 479,99 statt 699,99 Euro.

Angebot Amazon eero Pro 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt... Die folgenden Informationen gelten für jede Einheit pro Packung

WLAN MIT TOP-GESCHWINDIGKEIT – eero Pro 7 bietet Next-Generation-Übertragungsraten und -Zuverlässigkeit für Heim- und Business-Netzwerke mit...

Der Fire TV Stick 4K Max ist das aktuelle Top-Modell, das jetzt nur noch 44 Euro kostet. Ausgestattet mit dem leistungsstärksten Prozessor der Fire-TV-Reihe sorgt er für blitzschnelle App-Starts und eine flüssige Bedienung. Neben 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos bringt der 4K Max auch Wi-Fi 6E mit. Ein besonderes Extra: Im Standby-Modus könnt ihr den Fernseher in eine digitale Kunstgalerie verwandeln und über 2.000 Kunstwerke und Fotografien in Museumsqualität anzeigen lassen.