Amazon Prime Video: 20 zusätzliche NBA-Spiele angekündigt

Das Streaming-Angebot von Amazon Prime Video umfasst nicht nur Serien, Filme, Dokus und ausgewählte Partien der UEFA Champions League mit deutscher Beteiligung, sondern auch Streams der US-amerikanischen Basketball-Liga NBA. Wie Amazon nun mitgeteilt hat, wird man im NBA-Spielplan für die Saison 2025/26 20 weitere Partien anbieten, so dass dieser nun insgesamt 86 Spiele der regulären Saison plus alle wichtigen Turniere und Finals umfasst.

Der Auftakt bei Prime Video findet am Freitag, den 24. Oktober, um 19:30 Uhr ET (1:30 Uhr MEZ) mit einem Doubleheader statt: Die New York Knicks empfangen die Boston Celtics, gefolgt von den Minnesota Timberwolves gegen die Los Angeles Lakers um 22:00 Uhr ET (4:00 Uhr MEZ).

In fast jeder Woche der Saison will Amazon Prime Video 29 sogenannte Primetime-Spiele für die deutschen Zuschauer und Zuschauerinnen anbieten. Zudem gibt es eine exklusive Übertragung der NBA-Spiele in Berlin und London im Januar 2026 sowie die kompletten NBA-Finals im Juni 2026, ebenso wie das SoFi Play-In-Turnier und ein Drittel aller Playoff-Spiele der ersten beiden Runden.Wer sich die komplette NBA geben will, kann den NBA League Pass als Add-on für alle weiteren Spiele der Saison buchen.

NBA-Partien abspielbar auf allen Prime-kompatiblen Geräten

Wie Amazon erklärt, sind alle NBA-Spiele in der regulären Prime-Mitgliedschaft enthalten, lediglich der NBA League Pass muss extra als kostenpflichtiges Abonnement gebucht werden. Die Spiele lassen sich auf allen Geräten ansehen, die mit Prime Video kompatibel sind – zum Beispiel auf dem iPhone, iPad, Mac oder Apple TV.

Die Übertragungen findet man im Bereich „Live und demnächst“ unter dem Reiter „Sport“ bei Prime Video. In Deutschland zahlt man für eine Prime-Mitgliedschaft 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Im Prime Video-Abo sind neben dem Streamingdienst weitere Dienste enthalten, beispielsweise ein Gratisversand für Bestellungen bei Amazon sowie Amazon Music, Prime Gaming und mehr über die Amazon-eigenen Apps und Services.