Soundcore Liberty D1200: Neue Semi-In-Ears mit ANC und Live-Übersetzung

Die Tochterfirma von Anker, Soundcore, wartet in aller Regelmäßigkeit mit neuen Audio-Produkten auf. So auch jetzt geschehen mit den bislang noch nicht offiziell vorgestellten, aber sich bereits in der Pipeline befindlichen Soundcore Liberty D1200, einem Semi-In-Ear-Modell mit integrierter aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und einem Live-Übersetzungs-Feature.

Der Account AnkerInsider teilt bei X zahlreiche Spezifikationen des neuen Modells und hält auch gleich zwei Produktbilder bereit. Das Design der schwarzen Ohrhörer orientiert sich an bereits veröffentlichten Modellen des Herstellers mit schmaler zulaufenden Stäben. Neu ist allerdings die Form der Earbuds: Sie werden nicht wie klassische Exemplare in den Gehörgang eingesteckt, sondern eingelegt und sind daher eher als Semi-In-Ear-Ohrhörer zu bezeichnen – ähnlich, wie wir es schon von den AirPods kennen.

Die Soundcore Liberty D1200 setzen auf 11 Millimeter große Treiber und Frequenzen zwischen 20 und 40 kHz, zudem wird LDAC für eine verbesserte Audio-Übertragung und -Qualität unterstützt. Anker hat darüber hinaus auch vier Mikrofone inklusive eines KI-Algorithmus verbaut, um nicht nur für klar verständliche Anrufe zu sorgen, sondern auch das Adaptive ANC 3.0 bestmöglich zu regeln. Zusätzlich ist ein Transparenz-Modus, Spatial Audio und eine Trageerkennung mit an Bord, ebenso wie Bluetooth 6.1, Google Fast Pair und zwei gleichzeitige kabellose Verbindung.

Live-Übersetzungs-Feature wird über Soundcore-App realisiert

Ein weiteres spannendes Feature der Soundcore Liberty D1200 ist eine Live-Übersetzung, die laut AnkerInsider für 100 Sprachen mit einer 97-prozentigen Genauigkeit gelten wird. Zwar verfügen Apples neue AirPods Pro 3 auch über eine Live-Übersetzung, die Funktion wird aber auf der deutschen Produktseite nicht beworben und ist zum Start der AirPods Pro 3 nicht in der EU nutzbar. Der Soundcore Liberty D1200 realisiert das Feature allerdings über ein KI-Tool in der eigenen Soundcore-App – auch wir hatten darüber bereits berichtet.

Anker gibt für die neuen Liberty D1200 eine Gesamt-Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden über das mitgelieferte Ladecase an. Bei aktiviertem ANC liegt die Laufzeit einer Ladung bei sechs Stunden, ohne ANC sollen es sieben sein. Das Ladecase selbst verfügt über einen 800 mAh-Akku, zudem können die Ohrhörer mit nur zehnminütiger Ladezeit im Case gleich wieder vier Stunden lang verwendet werden. Der Soundcore Liberty D1200 sind darüber hinaus nach IP55 staub- und wasserresistent.

Im Paket sollen sich außer den beiden Ohrhörern und dem Ladecase auch Ohrhaken in vier verschiedenen Größen befinden. Der Soundcore Liberty D1200 soll noch in diesem Jahr zum Preis von 99,99 USD in den USA in den drei Farben Schwarz, Weiß und Blau veröffentlicht werden. Auch ein Start in Deutschland dürfte danach erfolgen. Auf der deutschen Soundcore-Website ist die Neuerscheinung wenig überraschend noch nicht gelistet.