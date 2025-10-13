Soundcore Liberty D1200: Neue Semi-In-Ears mit ANC und Live-Übersetzung

Bis zu 30 Stunden Gesamtlaufzeit

MelKommentar schreiben zu Soundcore Liberty D1200: Neue Semi-In-Ears mit ANC und Live-Übersetzung

Soundcore-Logo vor buntem Farbverlauf

Die Tochterfirma von Anker, Soundcore, wartet in aller Regelmäßigkeit mit neuen Audio-Produkten auf. So auch jetzt geschehen mit den bislang noch nicht offiziell vorgestellten, aber sich bereits in der Pipeline befindlichen Soundcore Liberty D1200, einem Semi-In-Ear-Modell mit integrierter aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und einem Live-Übersetzungs-Feature.

Der Account AnkerInsider teilt bei X zahlreiche Spezifikationen des neuen Modells und hält auch gleich zwei Produktbilder bereit. Das Design der schwarzen Ohrhörer orientiert sich an bereits veröffentlichten Modellen des Herstellers mit schmaler zulaufenden Stäben. Neu ist allerdings die Form der Earbuds: Sie werden nicht wie klassische Exemplare in den Gehörgang eingesteckt, sondern eingelegt und sind daher eher als Semi-In-Ear-Ohrhörer zu bezeichnen – ähnlich, wie wir es schon von den AirPods kennen.


Die Soundcore Liberty D1200 setzen auf 11 Millimeter große Treiber und Frequenzen zwischen 20 und 40 kHz, zudem wird LDAC für eine verbesserte Audio-Übertragung und -Qualität unterstützt. Anker hat darüber hinaus auch vier Mikrofone inklusive eines KI-Algorithmus verbaut, um nicht nur für klar verständliche Anrufe zu sorgen, sondern auch das Adaptive ANC 3.0 bestmöglich zu regeln. Zusätzlich ist ein Transparenz-Modus, Spatial Audio und eine Trageerkennung mit an Bord, ebenso wie Bluetooth 6.1, Google Fast Pair und zwei gleichzeitige kabellose Verbindung.

Live-Übersetzungs-Feature wird über Soundcore-App realisiert

Zwei Ansichten des Soundcore Liberty D1200
So wird der neue Soundcore Liberty D1200 aussehen.

Ein weiteres spannendes Feature der Soundcore Liberty D1200 ist eine Live-Übersetzung, die laut AnkerInsider für 100 Sprachen mit einer 97-prozentigen Genauigkeit gelten wird. Zwar verfügen Apples neue AirPods Pro 3 auch über eine Live-Übersetzung, die Funktion wird aber auf der deutschen Produktseite nicht beworben und ist zum Start der AirPods Pro 3 nicht in der EU nutzbar. Der Soundcore Liberty D1200 realisiert das Feature allerdings über ein KI-Tool in der eigenen Soundcore-App – auch wir hatten darüber bereits berichtet.

Anker gibt für die neuen Liberty D1200 eine Gesamt-Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden über das mitgelieferte Ladecase an. Bei aktiviertem ANC liegt die Laufzeit einer Ladung bei sechs Stunden, ohne ANC sollen es sieben sein. Das Ladecase selbst verfügt über einen 800 mAh-Akku, zudem können die Ohrhörer mit nur zehnminütiger Ladezeit im Case gleich wieder vier Stunden lang verwendet werden. Der Soundcore Liberty D1200 sind darüber hinaus nach IP55 staub- und wasserresistent.

Im Paket sollen sich außer den beiden Ohrhörern und dem Ladecase auch Ohrhaken in vier verschiedenen Größen befinden. Der Soundcore Liberty D1200 soll noch in diesem Jahr zum Preis von 99,99 USD in den USA in den drei Farben Schwarz, Weiß und Blau veröffentlicht werden. Auch ein Start in Deutschland dürfte danach erfolgen. Auf der deutschen Soundcore-Website ist die Neuerscheinung wenig überraschend noch nicht gelistet.

Bestseller Nr. 1
soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber,...
soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber,...
24,99 EUR Amazon Prime
AngebotBestseller Nr. 2
soundcore by Anker P2 Mini Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer mit 10mm...
soundcore by Anker P2 Mini Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer mit 10mm...
-SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations.
39,99 EUR 29,99 EUR Amazon Prime
AngebotBestseller Nr. 3
soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Hybrid Active...
soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Hybrid Active...
49,99 EUR 39,00 EUR Amazon Prime

Anzeige

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

Weiteres neues Zubehör

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de