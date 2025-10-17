Hitman Absolution: Ab sofort für iPhone und iPad erhältlich

Schon am 23. September dieses Jahres konnten wir euch die frohe Kunde übermitteln, dass das neue Action-Game HitmanAbsolution Mitte Oktober den deutschen App Store erreichen wird. Nun ist es soweit: Das Premium-Spiel für iPhones und iPads wurde offiziell im App Store veröffentlicht und kann ab sofort zu einem einmaligen Kaufpreis in Höhe von 12,49 Euro heruntergeladen werden.

Hitman Absolution ist erstmals im Jahr 2012 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen, hat also schon einige Jahre auf dem Buckel. In der Gamestar hat das Spiel damals 87 von 100 möglichen Punkten erhalten. Das Game ist die Fortsetzung von Ferals 2023 im App Store veröffentlichtem Hitman Blood Money. Es bietet alle Markenzeichen der Serie wie Heimlichkeit, Ablenkung und Verkleidung, während es den bekannten Agenten 47 als einen komplexeren und nachdenklicheren Charakter zeigt, der sich der Auswirkungen seiner Handlungen bewusst ist – sowohl im Guten als auch im Bösen.

In Hitman Absolution erwarten den bekannten Agent 47 gewisse Loyalitäten und eine neue Liste von Zielen. In 20 Missionen tritt der Attentäter in Hitman Absolution gegen die Agentur an, für die er einst tätig war, und eliminiert ihre Mitglieder nacheinander, während er um den Schutz einer Teenagerin kämpft, die ein dunkles Geheimnis hütet. Hitman Absolution bietet dabei alle Merkmale der beliebten Hitman-Reihe von IOI und gibt den Spielern und Spielerinnen die Freiheit, ihre Ziele in realistischen Umgebungen zu finden und zu eliminieren.

Inklusive Gamepad-, Maus- und Tastatur-Unterstützung

Gamer können ihre Ziele mit Hilfe des Instinct-Modus von 47 aus dem Schatten heraus identifizieren, verfolgen und sich mit einer Reihe raffinierter Verkleidungen an Wachen vorbeischleichen. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, können sie mit einer Reihe von Nahkampfwaffen und praktischen Gegenständen zuschlagen oder mit Point Shooting mehrere Gegner in einem filmreifen Herzschlag eliminieren.

Die Neuerscheinung kommt darüber hinaus mit vollständig anpassbaren Touch-Steuerungen sowie einer Gamepad- und Tastatur- und Maus-Unterstützung auf iOS und Android, die durch anpassbares Auto-Aim und dynamische Bildschirmanweisungen noch weiter verbessert wurden. Das Spiel unterstützt auch eine Vielzahl von iOS- und Android-Geräten mit speziell auf jedes Gerät zugeschnittenen Grafikvoreinstellungen.

Hitman Absolution (App Store-Link) steht ab sofort zum Preis von 12,49 Euro für iOS und iPadOS im deutschen App Store zum Download bereit. Für letzteren benötigt es neben rund 2 GB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 18.0 sowie ein Gerät mit A12 Bionic Chip oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits zum Start vorhanden. Weitere Infos zur Neuerscheinung gibt es auf der offiziellen Website und im unten eingebundenen YouTube-Trailer zum Spiel.