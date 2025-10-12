Eve im Angebot: Matter-Zubehör aktuell besonders günstig

Der HomeKit- und Matter-Spezialist Eve feiert aktuell das 10. Jubiläum und bietet zahlreiche Produkte deutlich günstiger an. Eve ist ein Vorreiter in Sachen Matter und hat ziemlich früh entsprechendes Zubehör auf den Markt gebracht. Bevor ich mein ganzes Haus auf Bosch Smart Home umgerüstet habe, habe ich ziemlich lange das Eve Thermo genutzt, um meine Heizung smart zu steuern. Wenn auch du dein Smart Home erweitern willst, kannst du aktuell aus den folgenden Eve-Angeboten wählen.

Eve Thermo: Smarter heizen

Ich war mit Eve und dem Eve Thermo immer zufrieden. Ja, die Thermostate sind nicht die leisesten und auch optisch ziemlich schlicht, allerdings leisten sie gute Arbeit. Da Matter an Bord ist, kannst du die Thermostate ohne Umweg direkt in Alexa, Apple Home oder Google Home einbinden. Passend zur gestarteten Heizperiode ist es mehr als sinnvoll auf smarte Thermostate umzusteigen, da diese effizienter arbeiten, Zeitpläne anbieten und auch die Steuerung aus der Ferne ermöglichen.

3x Eve Thermo für 224,09 Euro statt 240 Euro (zum Angebot)

6x Eve Thermo für 294,95 Euro statt 480 Euro (zum Angebot)

Eve Thermo Control: Die beste Ergänzung

Wenn das Heizkörperthermostat unter einer Fensterbank oder hinter einem Sofa versteckt ist, weicht die gemessene Temperatur von der realen Temperatur ab. Für genauere Werte sorgt Eve Thermo Control, ein zusätzlicher Sensor, der die Temperatur im Raum misst und so für eine noch genauere Steuerung sorgt. Dabei kann ein Sensor auch mehrere Thermostate steuern, insofern das bei dir Zuhause Sinn macht.

2x Eve Thermo Control für 103,95 Euro statt 160 Euro (zum Angebot)

4x Eve Thermo Control für 205,95 Euro statt 320 Euro (zum Angebot)

Eve Door & Window: Tür- und Fensterkontakt mit Matter

Für besonders smarte Automatisierungen empfehle ich die smarten Tür- und Fenstersensoren, da man so Aktionen ausführen kann, um Geld zu sparen. Wenn ein Kontakt ein offenes Fenster erkennt, kannst du automatisch die Heizung abschalten. Da es hier einen echten Kontakt gibt, funktioniert die Erkennung auch deutlich besser. Natürlich kannst du weitere Automationen abhängig des Status anlegen.

4x Eve Door & Window für 119,95 Euro statt 160 Euro (zum Angebot)

6x Eve Door & Window für 189,95 Euro statt 240 Euro (zum Angebot)

Eve Energy: Jetzt schon an den Weihnachtsbaum denken

Es gibt zwar viele und smarter Lichtketten, doch mit diesem kleinen Trick musst du nicht unbedingt in eine neue Kette investieren. Wenn du deine alte und klassische Beleuchtung weiterverwenden willst, kannst du einfach eine smarte Steckdose nutzen und so die Weihnachtsbaumbeleuchtung smart steuern oder einen Zeitplan anlegen. Der Zwischenstecker hat natürlich Matter an Bord, sodass du ihn blitzschnell in dein favorisiertes Smart Home integrieren kannst.

3x Eve Energy für 89,95 Euro statt 120 Euro (zum Angebot)

6x Eve Energy für 174,95 Euro statt 240 Euro (zum Angebot)

Eve Shutter Switch: Smarte Rolllandensteuerung

Ich bin vollends begeistert von einer smarten Rollladensteuerung, denn so kann ich alle Rollläden gleichzeitig bedienen oder auch von Zeitplänen profitieren. Beispiel Urlaub: Während man früher den Nachbarn gefragt hat, ob er morgens und abends die Rollläden hoch- und runterziehen kann, stelle ich jetzt einfach einen Zeitplan ein und kann so meine Anwesenheit simulieren. Die smarte Steuerung von der Couch ist natürlich auch sehr bequem.