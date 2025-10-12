Die Highlights der Woche: Die E-Scooter sind nicht das Problem…

Als ich mir am Samstagabend die Meldungen der letzten Tagen für meinen Wochenrückblick durchgelesen habe, ist mir vor allem ein Artikel meiner lieben Kollegin Marlene ins Auge gestochen: „E-Scooter: Ab 2027 neue Regeln und Pflichten“. Falls ihr ein paar Minuten Zeit habt, lest gerne noch einmal den kompletten Artikel.
Es geht um eine neue Verordnung des Bundesverkehrsministeriums, die ab 2027 strengere Regeln für E-Scooter einführen soll. Neu zugelassene Modelle müssen dann mit Blinkern ausgestattet sein, und Kommunen erhalten mehr Befugnisse, Vorgaben für das Abstellen der Roller zu erlassen. E-Scooter sollen künftig ähnlich wie Fahrräder behandelt werden, etwa beim Parken oder bei Abbiegeregeln. Gleichzeitig werden Bußgelder für Verstöße erhöht – etwa für das Fahren auf Gehwegen oder das Mitnehmen einer zweiten Person.
…die Fahrer sind das Problem
Ich persönlich halte E-Scooter für eine tolle und praktische Sache, insbesondere wenn die Zeit ein wichtiges Kriterium ist, um von A nach B zu kommen. Mit 20 km/h ist man immerhin deutlich schneller als zu Fuß.
Bei der ganzen Kritik am Thema sehe ich nicht die E-Scooter selbst, sondern viel mehr einen Teil der Fahrer als Problem. Ich denke, im Kern geht es um folgende Dinge:
- das Abstellen der Scooter an absolut ungeeigneten Stellen
- das Fahren auf Gehwegen und in Fußgängerzonen
- zwei Personen auf einem Scooter
Die letzten beiden Punkte kann ich quasi täglich beobachten. Oftmals sind es Kinder oder Jugendliche. Manchmal in einem Alter, bei dem ich mich ernsthaft frage, wie die Kinder überhaupt einen Leih-Scooter aktivieren und diesen dann bezahlen können. Vermutlich wird es die Eltern gar nicht interessieren…
Schreibt doch gerne mal eure Meinung zum Thema in die Kommentare. Wie läuft es in eurer Stadt?
Nachdem ich anfangs recht euphorisch war, als die Miet-Scooter überall verfügbar wurden, hat sich meine Meinung mittlerweile komplett geändert. Miet-Scooter dürften ruhig komplett verschwinden. Stelle die Teile mittlerweile fast täglich irgendwo zur Seite, da es immer wieder Intelligenzbolzen gibt, die die Teile (aus meiner Sicht mit Absicht) quer auf Bürgersteig oder Radweg stellen. Und der Blödsinn mit: die müssen ja ein Bild machen… kontrolliert entweder keiner oder das Teil wird danach umgestellt.
Und selbst die privaten Scooter werden zur Seuche. Sohnemann ist auf dem Gymnasium. Da kommen jeden Tag locker 200 Kinder mit so einem Gefährt. Verkehrsregeln jucken die null (ganz krass war die Tage, als zwei „coole“ Jungen die rote Ampel an einer Kreuzung bewusst überfahren haben), ständig fahren 2 Personen mit und ob die alle schon 14 sind bezweifle ich auch mal. Zudem fahren die Teile auch häufig schneller als 20 km/h. Da wurde dann wohl „aus Versehen“ die amerikanische Einstellung benutzt. Aber auch das alles kontrolliert niemand. Daher muss wohl erst richtig was passieren, bevor hier mal richtige Konsequenzen gezogen werden.
Also wie gesagt: anfangs fand ich’s gut, mittlerweile denke ich mir: besser weg damit.
Das war mein Wort zum Sonntag. 😅
👍