Wann kündigt Apple das Oktober-Event an?

Es ist zwar noch unklar, ob Apple ein eigenes Oktober-Event in Cupertino abhalten wird, allerdings werden zahlreiche neue Produkte erwartet, die Apple auch per Pressemitteilung einführen könnte. Werfen wir gemeinsam einen Blick auf die Oktober-Events der vergangenen Jahre und ihre jeweiligen Ankündigungen.

2021 („Unleashed“ Event) : Ankündigung am 21. Oktober, Vorstellung am 18. Oktober

: Ankündigung am 21. Oktober, Vorstellung am 18. Oktober 2022 („Take Note“ Event) : Ankündigung am 18. Oktober, Vorstellung am 18. Oktober

: Ankündigung am 18. Oktober, Vorstellung am 18. Oktober 2023 („Scary Fast“ Event) : Ankündigung am 24. Oktober, Vorstellung am 30. Oktober

: Ankündigung am 24. Oktober, Vorstellung am 30. Oktober 2024 („Scary Fast“ Event): Ankündigung am 24. Oktober, Vorstellung zwischen dem 28 und 30. Oktober

Für 2025 gibt es noch keinen offiziellen Termin, aber: Am 30. Oktober findet Apples nächste Quartalskonferenz statt, außerdem feiert der Apple Store in Chatswood Chase (Australien) an diesem Tag seine Wiedereröffnung. Solche Anlässe nutzt Apple gerne für Produktneuheiten.

Was könnte Apple im Oktober vorstellen?

iPad Pro (2025)

Ein geleaktes Unboxing-Video deutet darauf hin, dass das neue iPad Pro mit dem M5-Chip ausgestattet wird. Äußerlich bleibt das Design wohl weitgehend unverändert. Die spekulierte zweite Frontkamera (für Hoch- und Querformat) taucht in den Videos allerdings nicht auf.

Vision Pro (2. Generation)

FCC-Dokumente haben bereits verraten, dass ein neues Modell in Arbeit ist – wahrscheinlich mit M4- oder M5-Chip, einem bequemeren „Dual Knit Band“ und eventuell in einer neuen Farbe: Space Black.

Apple TV (2025)

Ein schnellerer A17 Pro-Chip, der die überarbeitete Version von Siri mit Apple Intelligence im nächsten Jahr unterstützen wird und wahrscheinlich Apples N1-Chip mit Wi-Fi 7-Unterstützung.

HomePod mini (2. Generation)

Der kleine Smart Speaker könnte ein ordentliches Technik-Update mit einem besseren Klang, S9- oder N1-Chip, Ultra-Breitband-Chip für genauere Standorterkennung und neue Farben bekommen.

AirTag 2

Die neue Generation soll eine bis zu dreifache Ortungsreichweite, besseren Diebstahlschutz durch einen manipulationssicheren Lautsprecher und Akkustandswarnungen bei sehr niedriger Ladung bieten.

Was ist mit neuen M5 Macs?

Laut Insidern arbeitet Apple an neuen 14- und 16-Zoll MacBook Pro-Modellen mit M5-, M5 Pro- und M5 Max-Chips. Diese könnten Ende 2025 oder Anfang 2026 erscheinen, also wohl noch nicht im Oktober. Apple hatte in der Vergangenheit allerdings schon öfter Macs auch mal „außer der Reihe“ per Pressemitteilung vorgestellt, zum Beispiel das MacBook Pro mit M2 Pro im Januar 2023.

Zusätzlich wird an einem preisgünstigen MacBook mit A18 Pro- oder A19 Pro-Chip gearbeitet – als Nachfolger des beliebten M1 MacBook Air. Auch dieses Modell wird aber frühestens Ende 2025 erwartet.

Der Oktober wird spannend

Ob per Livestream oder Pressemitteilung: Die Wahrscheinlichkeit, dass Apple Ende Oktober neue Produkte vorstellt, ist hoch. Besonders das neue iPad Pro, Vision Pro 2 und ein aktualisiertes Apple TV sind heiße Kandidaten. Und auch wenn neue Macs wohl noch etwas auf sich warten lassen, bleibt der Oktober ein spannender Monat für Apple-Fans.