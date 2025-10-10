Beyerdynamic Amiron 200: Sportliche Open-Ear-Kopfhörer starten

Mit dem neuen Amiron 200 bringt Beyerdynamic einen True Wireless-Kopfhörer auf den Markt, der ganz klar ein Ziel hat: Sportliche Menschen beim Training bestmöglich zu begleiten – egal ob beim Lauf durch den Park oder dem Workout im Fitnessstudio. Es handelt sich dabei um Open-Ear-Kopfhörer, damit du deine Umgebung stets wahrnehmen kannst.

Sicherer Halt und leichtes Tragegefühl

Gerade beim Laufen oder intensiven Sporteinheiten muss der Kopfhörer nicht nur gut klingen, sondern vor allem sicher sitzen. Genau das liefert das leichte und ergonomische Ohrbügel-Design des Amiron 200. Die In-Ears schmiegen sich angenehm ans Ohr, ohne zu drücken.

Die offene Bauweise sorgt dafür, dass du deine Umwelt weiterhin wahrnehmen kannst. Das erhöht gerade bei urbanen Läufen die Sicherheit, denn du bekommst mit, was um dich herum passiert, ohne auf deine Musik oder den Podcast verzichten zu müssen.

Amiron 200 bringt satten Sound mit

Trotz des offenen Designs musst du beim Sound keine Kompromisse eingehen. Der Amiron 200 liefert ein dynamisches Klangbild mit ordentlich Bassdruck, das dich beim Training motiviert. Dank der intuitiven Touch-Steuerung kannst du Songs skippen, pausieren oder Anrufe annehmen.

Zwei verbaute Mikrofone mit ENC-Technologie (Environmental Noise Cancellation) filtern störende Umgebungsgeräusche zuverlässig heraus. Das sorgt für klare Gespräche, auch mitten im Großstadtgetümmel.

Wasser ist für die Beyerdynamic Amiron 200 kein Problem

Da der Amiron 200 mit IP54 gegen Spritzwasser und Staub geschützt ist, kannst du ihn ohne Probleme bei einem Regenschauer tragen. Die Akkulaufzeit überzeugt mit bis zu 36 Stunden Spielzeit (inklusive Ladecase), sodass du auch für längere Strecken oder mehrere Trainingseinheiten bestens gerüstet bist.

Preis & Verfügbarkeit

Der Beyerdynamic Amiron 200 ist ab sofort für 179 Euro erhältlich, wobei du aus den Farben Weiß, Schwarz und Orange wählen kannst.