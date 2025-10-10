MetaKey: Neue Tastaturhülle für das iPhone startet günstig

Vermisst du die alten Tastenhandys à la BlackBerry? Der Tastaturhersteller Akko bringt mit seiner neuen Hülle MetaKey ein Stück Nostalgie aufs iPhone – und das zum halben Preis der Konkurrenz.

Wie schon die Hüllen von Clicks wird auch MetaKey über USB-C mit dem iPhone verbunden und erweitert das Gerät um eine vollwertige Tastatur, die derzeit aber nur im QWERTY-Layout verfügbar ist. Der Clou: Mit einem Preis von nur 59,99 US-Dollar ist sie deutlich günstiger als die Clicks-Hülle, die im Januar 2024 für satte 139 US-Dollar an den Start ging.

Was kann die MetaKey-Tastatur?

Die Tastatur ist hintergrundbeleuchtet und bringt praktische Shortcuts mit: So lassen sich etwa Siri starten, Sprache-zu-Text aktivieren oder schnell Zahlen eingeben. Besonders clever ist der sogenannte Scroll-Modus, bei dem die oberen Tastenreihen zu großen Scroll-Buttons werden – ideal fürs bequeme Durchstöbern von Social Media.

Ein typisches Problem bei Tastaturhüllen: Sie machen das iPhone schnell kopflastig. Damit es beim Tippen nicht nach vorne kippt, hat Akko ein kleines, abnehmbares Gegengewicht (9 Gramm) eingebaut, das sich auf der Rückseite der Hülle anbringen lässt.

MagSafe, Farben und Kompatibilität

MetaKey ist MagSafe-kompatibel und hat unterstützt USB-C Pass-Through, sodass man das iPhone auch während der Nutzung aufladen kann. Aktuell ist die Hülle für das iPhone 16 Pro Max in Schwarz, Weiß und Pink verfügbar. Für das iPhone 17 Pro Max gibt es zusätzlich noch Orange, Blau, Lavendel und Salbei – einige Farben sind jedoch schon ausverkauft.

Zum Vergleich: Die neuen Clicks-Tastaturen starten bei 139 US-Dollar für iPhone 17 und 17 Pro, die Version für das iPhone 17 Pro Max kostet sogar 159 US-Dollar.

Für wen lohnt sich die MetaKey-Hülle?

Tastaturhüllen fürs iPhone sind ohne Frage ein Nischenprodukt. Doch wer das klassische Tippgefühl vermisst oder einfach mal etwas anderes ausprobieren möchte, findet mit der günstigeren MetaKey eine spannende Alternative.