Aktuelle Liste: Diese Auto-Hersteller wollen CarPlay Ultra einbauen

Anfang des Jahres hat Apple zusammen mit Aston Martin CarPlay Ultra auf den Markt gebracht, doch nicht jeder Auto-Hersteller ist von Apples System überzeugt. Fast fünf Monate später ist die neue CarPlay-Version weiterhin nur bei Aston Martin verfügbar, allerdings haben zahlreiche Hersteller schon angekündigt, Apples CarPlay Ultra mit neuen Modellen einbauen zu wollen. Allerdings gibt es auch Stimmen aus der Automobilbranche, die CarPlay Ultra als „übergriffig“ einstufen und von einer Integration absehen.

Diese Auto-Hersteller wollen CarPlay Ultra unterstützen

Hyundai

Kia

Genesis

Porsche

Auto-Hersteller, die CarPlay Ultra nicht unterstützen

Audi

BMW

Ford

Lincoln

Mercedes-Benz

Polestar

Renault

Rivian

Volvo

Noch unklar

Honda

Acura

Toyota

Lexus

Nissan

Infiniti

Mazda

Subaru

Mitsubishi

Jaguar

Land Rover

Chrysler

Dodge

Jeep

RAM

Volkswagen

Was ist neu bei CarPlay Ultra?

CarPlay Ultra geht deutlich über die klassische Anzeige auf dem Infotainment-Bildschirm hinaus. Die neue Version integriert sich tief in das Fahrzeug und ermöglicht unter anderem ein individuell anpassbares Kombiinstrument, eigene Apps für Radio- und Klimasteuerung sowie die Unterstützung von Rückfahrkameras. Zusätzlich liefert das System Echtzeitdaten wie Geschwindigkeit, Reifendruck oder Kraftstoffstand – direkt vom Fahrzeug ans Dashboard. Die Benutzeroberfläche wird dabei exakt auf Marke und Modell zugeschnitten. Fahrer und Fahrerinnen können aus verschiedenen Layouts und Designs wählen, was das Infotainment-Erlebnis deutlich persönlicher und moderner macht.