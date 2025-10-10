Kurios gut: KI-Video-App Sora erreicht 1 Million Downloads

Wenn du verrückte, abgedrehte, merkwürdige und absurde Videos auf Social Media gesehen hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese mit der KI-Video-App Sora erstellt wurden. Während Sora hierzulande nicht verfügbar ist, verzeichnet die Sora-App im amerikanischen App Store den nächsten Meilenstein: 1 Million Downloads. Diese beeindruckte Zahl hat Bill Peebles, Leiter des Sora-Projekts bei OpenAI, auf X mitgeteilt.

Peebles verriet außerdem, dass Sora noch schneller als ChatGPT die Marke von einer Million Downloads erreicht hat – und das, obwohl die App aktuell nur auf Einladung und ausschließlich in den USA und Kanada verfügbar ist. Das Interesse an der neuen Video-KI ist also riesig.

KI-Videos mit echtem Gesicht

Sora wurde Ende September veröffentlicht und ermöglicht die Erstellung von KI-generierten Videos auf Basis echter Aufnahmen. Du kannst ein kurzes Video von dir selbst hochladen, das anschließend mithilfe von KI-Befehlen zu komplett neuen Clips verarbeitet wird – realistisch, kreativ und teilweise verblüffend echt.

Ein besonderes Feature: Man kann sein „Cameo“ freigeben, sodass Freunde oder andere Nutzer KI-Videos mit dem eigenen Abbild erstellen dürfen. Genau das sorgt allerdings auch für Kritik. Manche werfen der App vor, „KI-Schrott“ zu produzieren oder Missbrauch zu begünstigen. Trotzdem hält sich Sora seit Tagen an der Spitze der kostenlosen Apps im Apple App Store.

Angetrieben von Sora 2: Jetzt mit Sound

Im Hintergrund arbeitet das neue Sora-2-Modell von OpenAI. Es erzeugt flüssige Bewegungen und komplexe Szenen in verschiedenen Stilen, von realistisch und filmisch bis hin zu Anime-artig. Neu ist auch, dass das Modell Tonspuren direkt mitgenerieren kann, sodass alle Videos inklusive Audio erstellt werden.

Fokus auf Wohlbefinden und Community

Sora zeigt Inhalte basierend auf den Personen, denen man folgt oder mit denen man interagiert. OpenAI legt zudem Wert auf Sicherheit: Die App fragt regelmäßig nach dem Wohlbefinden und bietet Tools, um den Feed individuell anzupassen.

Da Sora vor allem für die Nutzung im Freundeskreis gedacht ist, bleibt sie vorerst nur per Einladung zugänglich. Trotzdem kann die App kostenlos heruntergeladen und genutzt werden – eine Abo-Pflicht gibt es aktuell nicht.

Wenn du das nächste Mal ein merkwürdiges Videos siehst, überprüfe und hinterfrage mehrfach, ob das Video wirklich echt ist. Nicht alle KI-generierten Videos werden auch als solches gekennzeichnet. Oftmals erkennt man KI-Videos von Sora durch das Wasserzeichen im Video.