Im Angebot: So gut ist der Govee Premium-Lightstrip wirklich

Der Govee COB Strip Light Pro (Amazon-Link) hat am Prime Day nur 64,99 Euro gekostet und Govee bietet diesen Preis jetzt für alle Amazon-Kunden und Kundinnen an. Wir haben den Premium-Leuchtstreifen schon in einem ausführlichen Testbericht genauer begutachtet und damals das Wort „fantastisch“ benutzt. Und das ist immer noch der Fall, obwohl Philips Hue mit seinem neuen Hue OmniGlow Gradient Lightstrip noch einmal nachgelegt hat. Das bessere Preis-Leistungsverhältnis gibt es aber definitiv bei Govee.

Govee hat unglaubliche 1.260 LEDs pro Meter verbaut, sodass die Farbwiedergabe und die Effekte einfach nur toll aussehen. Trotzdem ist der neue Leuchtstreifen von Govee mit einer Breite von 2 Zentimetern und einer Dicke von 0,6 Millimeter nur geringfügig größer als klassische Leuchtstreifen. Neben 16 Millionen Farben kannst du natürlich auch Warmweiß oder Kaltweiß einstellen, um so für jede Situation des beste Licht zu wählen.

Da der Lightstrip Matter an Bord hat, kannst du ihn direkt in Apple Home oder Alexa einbinden, insofern du eine Matter-Bridge hast, zum Beispiel einen Echo Show oder einen HomePod. Alle Funktionen stehen jedoch nur in der Govee Home-App zur Verfügung, die weiterhin nicht so intuitiv zu bedienen ist wie die App von Philips Hue.

Mit 450 Lumen pro Meter ist der Govee Leuchtstreifen nicht ganz so hell, allerdings macht sich das in der Praxis kaum bemerkbar, wenn man den Lightstrip ohnehin zur Ambientebeleuchtung benutzt. Die Farbwiedergabe ist auf jeden Fall solide, im direkten Vergleich zum OmniGlow von Philips, aber schwächer.

Philips Hue oder Govee?

Ganz so tief möchte ich in das Thema nicht einsteigen, denn das würde den Rahmen sprengen. Hat man sich natürlich für ein System ausgesprochen, wird man nicht mehr wechseln. Für Govee spricht die solide Qualität und der gute Preis, allerdings ist die hauseigene App mit Features überladen und die Handhabung nicht immer ganz so einfach. Wenn du auf blinkende Effekte verzichten kannst, nutze einfach die Steuerung via Apple oder Alexa.

Für Philips Hue spricht die bessere Qualität in Sachen Helligkeit und Farbwiedergabe. Allerdings gibt es den neuen Hue OmniGlow Gradient Lightstrip aktuell nur in den USA, wobei der Start hierzulande für November angekündigt ist. Klar ist: Die Preise bei Philips Hue sind im Premium-Sektor angesiedelt und starten bei 139,99 Euro.

Govee COB Strip Light Pro kostet nur noch 64,99 Euro

Für den 3 Meter langen Govee COB Strip Light Pro bezahlst du aktuell nur 64,99 Euro statt 99,99 Euro und bekommst meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die Variante mit 5 Meter ist pro Meter sogar noch günstiger, denn hier ist der Preis von 149,99 Euro auf 97,49 Euro gefallen.

Drüben im Hueblog haben wir einen ausführlichen und detaillierten Vergleich zwischen den beiden Lighstrips angefertigt – schau da gerne mal vorbei.