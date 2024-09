Govee COB Strip Light Pro: Fantastischer Leuchtstreifen mit Matter-Support

Es ist schon wirklich erstaunlich zu sehen, wie sich die Hardware von Govee in den letzten Jahren entwickelt hat. Das Unternehmen produziert immer bessere Produkte und das neue Govee COB Strip Light Pro muss sich ganz sicher nicht verstecken. Wir haben den neuen Leuchtstreifen bereits für euch ausprobiert, die 3 Meter lange Version ist auch schon für 99,99 Euro erhältlich. Darüber hinaus bringt Govee den Lightstrip auch in 5 Metern auf den Markt.

Unglaubliche Anzahl von LEDs im Govee COB Strip Light Pro

Was die Hardware angeht, ist das Govee COB Strip Light Pro das bisher beste, was ich in Sachen Leuchtstreifen bisher gesehen habe. Govee hat unglaubliche 1.260 LEDs pro Meter verbaut. Vor ein paar Jahren lagen noch mehrere Zentimeter zwischen den einzelnen LEDs, jetzt liegen sie unmittelbar nebeneinander. Trotzdem ist der neue Leuchtstreifen von Govee mit einer Breite von 2 Zentimetern und einer Dicke von 0,6 Millimeter nur geringfügig größer als klassische Leuchtstreifen.

Und es wir noch besser. Anders als im Produkttitel auf Amazon vermerkt verfügt das Govee COB Strip Light Pro nicht nur über individuell steuerbare bunte LEDs, sondern auch über kaltweiße und warmweiße Lichtpunkte. Die Darstellung von Weißtönen, insbesondere in Richtung Warmweiß, wird so deutlich verbessert. Auch die Farbdarstellung wurde im Vergleich zur vorherigen Generation noch einmal verbessert.

Direkte Verbindung mit Matter möglich

Darüber hinaus ist bei dieser Neuerscheinung von Govee nicht nur eine Verbindung mit Amazon Alexa und Google Assistant möglich, sondern auch eine direkte Verbindung zu Matter. Und das wäre sogar ohne Umwege über die Govee-App möglich, wobei man dann aber auf eine Vielzahl von Funktionen verzichten müsste. Matter bietet hier als nur eine eifarbige Darstellung, Ein- und Ausschalten sowie eine Dimmfunktion.

Abgerundet wird das Paket von drei kleinen Knöpfen zur Steuerung direkt an der Kontrollbox sowie natürlich auch der Möglichkeit, das Govee COB Strip Light Pro alle 8,5 Zentimeter auf die passende Länge kürzen zu können. Aber hat das Teil denn gar keine Schwächen?

Mittelmäßig ist die maximale Helligkeit. 450 Lumen pro Meter werden von Govee angegeben, der 3 Meter lange Leuchtstreifen ist also maximal 1.350 Lumen hell. Das sind immerhin 25 Prozent weniger als beim vergleichbaren Produkt von Philips Hue, das in dieser Länge übrigens einen Listenpreis von über 200 Euro hat. Solltet ihr das Govee COB Strip Light Pro ohnehin nur als Stimmungslicht verwenden, reicht die Helligkeit aber vollkommen aus.

Am Ende ist da aber noch die Govee-App. Ich bleibe dabei: Die App ist eine Katastrophe. Vielleicht keine vollkommene Katastrophe mehr, aber definitiv keine angenehme Angelegenheit. Auch wenn es mittlerweile viele DIY-Szenen anderer Nutzenden gibt, ist es immer noch ein absoluter Krampf, einen schick aussehenden Farbverlauf auf den Leuchtstreifen zu zaubern. Das ist eine Sache, die bei Philips Hue binnen Sekunden erledigt hat. Bei Govee ist das eine hochkomplexe, wissenschaftliche Expedition.

Wenn das für euch kein Problem ist, möglicherweise habt ihr ja schon andere Govee-Produkte im Einsatz, dann ist das Govee COB Strip Light Pro wohl das aktuell beste Produkt, das ihr auf dem Markt kaufen könnt.

