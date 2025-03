SwitchBot Luftreiniger im Test: Mit Tisch, Matter, App, Wireless Charging und Beleuchtung

Ein Luftreiniger an sich ist doch etwas langweilig. Einmal eingerichtet, verrichtet er unauffällig seinen Dienst. Wenn es etwas mehr sein darf, dann schaut euch mal den SwitchBot Luftreiniger an, der nicht nur eine Beleuchtung, sondern auch einen Tisch bietet. Darüber hinaus bietet er Support für Matter, um den Luftreiniger schnell und einfach in HomeKit, Alexa oder Google einzubinden.

SwitchBot Luftreiniger mit App-Steuerung und Nachtlicht, CADR 400m³/h bis zu 83㎡... Effiziente Luftreinigung: Der SwitchBot Luftreiniger verwendet ein 360°-Rundumlufteinlass-Design, das eine schnelle und umfassende Luftreinigung...

Schnelle Beseitigung von Tierhaaren und Gerüchen: Das einzigartige Zirkulationssystem des SwitchBot Luftreinigers wirbelt hartnäckige Tierhaare...

Aufbau und Inbetriebnahme

Der Aufbau des 250 × 250 × 497,5 Millimeter großen SwitchBot Luftreinigers ist ein Kinderspiel, da es nur wenige Einzelteile gibt. Es ist wichtig, dass man den eigentlichen Filter, den man einfach über eine Klappe entnehmen kann, aus der Plastikfolie befreit. Darüber hinaus ist die Montage des Tisches ziemlich einfach, da man lediglich ein Kabel verbinden und den Tisch „eindrehen“ muss. Auf der Unterseite gibt es Gummifüße, damit der Luftreiniger an Ort und Stelle stehen bleibt.

Optisch finde ich den Luftreiniger unauffällig, allerdings ist es eine Besonderheit, dass oberhalb ein Tisch aufgebaut ist. Dieser fungiert nicht nur als Ablage, sondern kann auch ein Smartphone oder iPhone kabellos aufladen. Die Stelle ist auf dem Tisch gekennzeichnet und mit einem runden, transparenten Gummiring versehen, damit das iPhone nicht auf dem Tisch rutscht. Das kann ich bestätigen, allerdings gibt es kein MagSafe, sodass man sein iPhone manuell perfekt ausrichten muss. Die Qi-Lademöglichkeit bietet maximal 15 Watt, für iPhones jedoch nur 7,5 Watt – die Aufladung erfolgt also relativ langsam.

Gutes Filtersystem und leiser Betrieb

Ich betreibe den SwitchBot Luftreiniger im Automatikmodus, was in unseren Breitengraden durchaus sinnvoll ist, da die Luftverschmutzung hierzulande nicht ganz so schlimm ist. Wenn die Luft rein ist, arbeitet der Luftreiniger sehr leise, man hört nur ein sehr leises Rauschen. Im Sleep-Modus wird die Leistung gedrosselt und der Luftreiniger ist nur noch 20 dB laut, wodurch ein Einsatz im Schlafzimmer auch nachts möglich ist.

SwitchBot hat einen klassischen HEPA-Filter mit drei Schichten eingebaut. Ein Vorfilter, ein HEPA-Filter sowie ein Aktivkohlefilter sorgen dafür, dass Partikel mit einer Größe von 0,1 bis 0,3 Mikrometern zu 99,97 Prozent gefiltert werden. Laut SwitchBot kann der Luftreiniger Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Methylmercaptan, Trimethylamin und Essigsäure effektiv neutralisieren.

An der Seite gibt es eine kleine Schublade, in der ein Pad liegt, dass man mit Duftöl beträufeln kann. Von dieser Möglichkeit habe ich abgesehen, da ich die Luft nur reinigen möchte. Duftöle sind nicht meins.

Besonders für Tierhaushalte mit vielen Haaren gemacht

Da ich eine Katzenallergie habe, läuft hier entsprechend kein Vierbeiner durchs Haus, wodurch ich nicht testen kann, ob die Aussagen des Herstellers stimmen. Allerdings hat SwitchBot den Luftreiniger so optimiert, dass Tierhaare im Gerät verbleiben und nicht mehr freigelassen werden. Damit 93,45 Prozent der Tierhaare entfernt werden, gibt es extra große Lufteinlässe an der Front. Der Aktivkohlefilter sorgt zudem dafür, dass Allergene und Gerüche entfernt werden. Hat der Luftreiniger viele Haare angezogen, kann man den Filter einfach entnehmen und reinigen. Das sollte man regelmäßig tun, denn nur so kann man sicherstellen, dass der Luftreiniger effektiv arbeitet.

Licht zeigt den Grad der Luftverschmutzung an

Der PM2,5-Sensor überwacht die Luftqualität und zeigt per Lichtfarbe den aktuellen Status an. Ein blaues Licht steht für sehr saubere Luft, grün visualisiert den Status „gut“. Zudem gibt es ein oranges und ein rotes Licht, was auf eine schlechte Luftqualität schließen lässt. Im Automatikmodus passt der Luftreiniger das Luftvolumen automatisch an und wird dann auch hörbar lauter.

Das Licht selbst dient nicht der Beleuchtung, sondern fungiert neben der Statusanzeige als Ambientelicht. Wer möchte, kann über die SwitchBot-App auch eine eigene Farbe einstellen, die dann aber nichts mehr mit der Luftqualität zu tun hat. Des Weiteren kann man das Licht komplett deaktivieren oder die Helligkeit justieren.

Optional kann die Steuerung direkt am Gerät erfolgen. Hier kann man nicht nur eine Kindersicherung aktivieren, sondern auch die Helligkeit ändern, durch die verschiedenen Modi springen oder einen 2-, 4- oder 6-Stunden-Timer starten.

Einfache Steuerung in der SwitchBot-App

In der SwitchBot-App meldet man den Luftreiniger an und hat dann noch mehr Optionen. Ein schönes Diagramm zeigt farblich an, wie gut die Luft ist. Außerdem zeigt die App eine Historie der Luftqualität an, ermöglicht Zeitpläne, bietet Zugriff auf den Nicht-Stören-Modus und mehr. Ebenso könnt ihr die Qi-Lademöglichkeit komplett deaktivieren, wenn ihr diese ohnehin nicht verwenden wollt.

Matter setzt den SwitchBot-Hub voraus

Derzeit kann man den SwitchBot Luftreiniger nur mit Matter einrichten, wenn man den SwitchBot Hub im Einsatz hat. Mit einem späteren Update soll auch eine Matter-over-Wi-Fi-Einrichtung möglich sein. Der Hub muss in der SwitchBot-App angemeldet werden, und in den Optionen des Luftreinigers könnt ihr euch einen Matter-Code generieren, um den Luftreiniger zum Beispiel in Apple HomeKit zu bringen.

Das hat bei mir ohne Probleme funktioniert, allerdings ist die HomeKit-Integration mangelhaft. In der Home-App gibt es nämlich nur wenige Funktionen. Ihr könnt den Luftreiniger starten oder stoppen sowie mit einem Slider die Stufe einstellen. Darüber hinaus zeigt die Home-App die Luftqualität an. Zugriff auf weitere Modi oder das integrierte Licht gibt es nicht.

Die Integration in HomeKit bietet keinen echten Mehrwert, und einzig allein der Wert zur Luftqualität ermöglicht, dass man Automationen mit anderen HomeKit-Geräten schalten kann.

Fazit

Der SwitchBot Luftreiniger sorgt für saubere Luft in den eigenen vier Wänden, bietet einen CADR-Wert von 400 m³ pro Stunde und ist damit für bis zu 83 m² große Räume geeignet. Die Optik ist klassisch, und das Highlight ist auf jeden Fall der Tisch, auf dem man nicht nur sein Handy laden, sondern auch eine Blume oder andere Gegenstände platzieren kann. Damit ist der Luftreiniger nicht nur ein Luftreiniger, sondern auch ein ästhetischer Einrichtungsgegenstand.

Allergiker kommen ohne Luftreiniger nicht aus, was ich selbst aktuell verstärkt merke, da die ersten Pollen unterwegs sind. Auch Haushalte mit Tierhaaren können so Gerüche, Allergene und Haare entfernen.

Für die Idee, dass ein Tisch oben angebracht wurde, muss man natürlich einen Aufpreis zahlen. Insgesamt finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis aber gut, denn mit dem aktuellen Gutschein bezahlt ihr nur 199,99 Euro statt 279,99 Euro.

Für saubere Luft: SwitchBot Luftreiniger Mein Fazit Der SwitchBot Luftreiniger sorgt für saubere Luft, leuchtet bunt, bitte Matter-Support und eignet sich für Haushalte mit Haustieren. Handhabung 95 Design 94 Preis-Leistung 90 Pro Matter-Support (nur mit Hub) Status-Licht mit Ambiente-Funktion sehr leise mit Tisch Qi-Charger im Tisch integriert Kontra Integration in HomeKit bescheiden Matter-Support nur mit Hub 93 Testergebnis SwitchBot Luftreiniger kaufen amazon.de