Dreame L50 Pro Ultra: Das Quasi-Top-Modell für 999 Euro

Anfang des Jahres hat Dreame sein neues Flaggschiff in Sachen Saug- und Wischroboter auf den Markt gebracht, den Dreame X50 Ultra Complete. Kurze Zeit später folgte ein weiterer Roboter, der Dreame L50 Pro Ultra, als etwas günstigeres Modell für preisbewusstere Personen. Aktuell bekommt ihr den Dreame L50 Pro Ultra sogar noch „günstiger“, statt 1.299 Euro bezahlt ihr derzeit nur 999 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert.

Die Unterschiede zwischen Dreame L50 Pro Ultra und X50 Ultra Complete

Und die Unterschiede zum Top-Modell von Dreame sind wirklich verschwindend gering. Beim Dreame L50 Pro Ultra müsst ihr im Prinzip nur auf das ProLeap-System verzichten, mit dem höhere Türschwellen überwunden werden können. Sollten die Übergänge zwischen den Räumen bei euch flach sein, tut es auch der günstigere Roboter. Abgesehen davon hat der teure X50 nur eine marginal höhere Saugleistung, die sich in der Praxis aber kaum bemerkbar machen dürfte (19.500 gegen 20.000 Pascal).

Ansonsten bringt der Dreame L50 Pro Ultra alles mit, was wir auch vom X50 kennen. Beispielsweise die VersaLift-Navigation und den einfahrbaren Turm, um unter 9 Zentimeter flachen Möbeln wischen und saugen zu können. Oder auch die Basisstation mit der verbesserten Selbstreinigung, die wirklich hervorragend funktioniert und deutlich weiter Rückstände hinterlässt.

Ebenfalls mit an Board ist die HyperStream Detangling DuoBrush, die auch beim Dreame L50 Pro Ultra aufgewickelte Haare an der Bürste effektiv verhindert. Und natürlich können sich auch Seitenbürste und Wischpads ausfahren, um bis an Kanten und in Ecken hinein zu säubern.

Es ist am Ende des Tages wirklich erstaunlich, wie gering die Unterschiede zwischen dem Dreame L50 Pro Ultra und dem Dreame X50 Ultra Complete sind. Der Preisunterschied ist dagegen eklatant, denn zwischen den beiden Modellen liegen derzeit stolze 500 Euro. Keine Frage: Für 999 Euro bekommt ihr mit dem L50 Pro Ultra ein richtig tolles Gerät, das kaum Wünsche offen lässt.

