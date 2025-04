Razer PC Remote Play: PC-Games auf dem iPhone streamen

Die Gaming-Marke Razer hat mit ihrer neuen App „Razer PC Remote Play“ (App-Store-Link) eine Anwendung gelauncht, mit der ihr PC-Games auf dem iPhone oder iPad streamen könnt ohne dabei auf die volle Auflösung und die maximale Bildwiederholrate eures Smartphones verzichten zu müssen. Die App kann ab sofort kostenlos im App Store heruntergeladen werden.

Die neue Razer-Anwendung wurde erstmalig auf der CES 2025 vorgestellt und hat es nun also in den App Store geschafft. Auch für Android und Windows ist die App verfügbar. Zum Marktstart hat nun die Benutzeroberfläche des Razer Cortex PC ein Upgrade bekommen und die Unterstützung aller mobilen Gaming-Controller, die mit iOS und Android kompatibel sind, wurde hinzugefügt. Auch der Razer Kishi wird voll unterstützt, so soll ein flüssiges Gaming-Erlebnis auf Smartphones und Tablets möglich sein.

Über die Razer-PC-Remote-Play-App könnt ihr auf all eure PC-Spiele im Razer Nexus zugreifen und die Games direkt von eurem Mobilgerät aus starten. Auch eine Aufzeichnung des Spiels ist möglich.

In Sachen Bildqualität und Grafik passt die App das jeweilige Spiel die Darstellung eurem Display entsprechend an. Das heißt, ihr könnt auf die volle Auflösung setzen, die euer Mobilgerät bietet und müsst auch in Sachen Bildwiederholrate keine Abstriche machen.

Android-Nutzer, die gleichzeitig auch einen Razer-Kishi-Ultra-Controller verwenden, können sich dank der Razer Sensa HD Haptik beim Spielen außerdem auf haptisches Feedback passend zum Gameplay freuen.

Die Einrichtung von Razer PC Remote Play ist dabei denkbar einfach:

Installiert Razer Nexus und Razer PC Remote Play auf eurem iPhone oder Mobilgerät eurer Wahl. Aktiviert Remote Play in Razer Cortex auf dem PC. Meldet euch sich mit eurer Razer ID an. Euer PC und euer Mobilgerät werden automatisch gekoppelt. Verbindet euren Razer Kishi oder einen anderen iOS- oder Android-kompatiblen Controller, um Controller-unterstützte Spiele zu spielen. Streamt eure gesamte PC-Spielesammlung direkt auf euer Mobilgerät.

Razer PC Remote Play könnt ihr ab sofort im App Store herunterladen. Systemvoraussetzung ist iOS 18.